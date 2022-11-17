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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:19

Beşiktaş Arthur Masuaku'nun bonservisini istiyor

Beşiktaş Arthur Masuaku’nun bonservisini istiyor

İngiliz basını, Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun bonservisini alacağını yazdı.

Beşiktaş'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku için İngiltere'den fl aş bir iddia ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a yakınlığıyla bilinen "thewesthamway" adlı haber sitesi, Masuaku'nun yeni sezonda da Siyah-Beyazlı takımda kariyerine devam edeceğini yazdı. Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi:

"Arthur Masuaku, Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve Spor Toto Süper Lig'de büyüleyici bir performans ortaya koydu. Ancak şu anda sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Fakat sezon başından bu yana sergilediği performans, onun Beşiktaş'ta kalıcı hale geleceğini gösteriyor.

SAKATLIK ONA DARBE VURDU
Her ne kadar sakatlık ona büyük bir darbe vursa da Demokratik Kongolu oyuncu, geri döndüğüne formunu geri yakalayacağından umutlu. Dizinden yaşadığı sakatlık onu belki 2-3 ay sahanın dışında tutacak. Ameliyat olmayacağı için iyileştiğinde daha güçlü şekilde dönecektir." Tecrübeli sol bekin West Ham'la olan sözleşmesi ise 2024 Haziran'da bitiyor. (Akşam)

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Beşiktaş Arthur Masuaku'nun bonservisini istiyor
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