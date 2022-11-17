Diyarbakır’da milli coşku

İlk kez A Milli Takım'ı ağırlayan Diyarbakır'da futbolseverler tribünleri doldurdu. Bayraklarla takıma destek verildi
Karşılaşma öncesi tribünde yaklaşık 100 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Diyarbakır Stadı'nda dostluk rüzgârları da esti. Farklı renklere gönül veren taraftarlar, Ay-Yıldız için bir aradaydı
1000'e yakın İskoç taraftar da takımlarını yalnız bırakmadı. Bunların arasında en dikkat çekici olanı 90 yaşındaki Moria Brown'du. İlk kez 1960 yılında Antalya'ya gelen Brown, yeniden Türkiye'de olduğu için mutluluğunu dile getirdi
Karşılaşma öncesinde Diyarbakır sokaklarında yerel kıyafetlerin yarışı renkli görüntüler oluşturdu
Sağlık merkezine ait olan Türk bayrağını milli maçı evde izlerken sallamak için alan 3 çocuğa, Diyarbakır polisinden jest geldi. Milli forma ve bayrak