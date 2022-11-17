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Giriş Tarihi: 17.11.2022 15:26 Son Güncelleme: 17.11.2022 15:45

Hakan Çalhanoğlu: Jorge Jesus'a saygısızlık yapmak haddim değil

Hakan Çalhanoğlu: Jorge Jesus’a saygısızlık yapmak haddim değil

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, daha önce yaptığı "Bazen maçlara bakınca Arda'nın sonradan oyuna girdiğini, hocanın 'korumalıyız' açıklamalarını görüyorum. Genç bir oyuncunun tecrübe kazanması için oynaması gerekiyor. Bence korumaya gerek yok" sözlerine açıklık getirerek "Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok, haddime değil. Ben sadece Arda'nın daha fazla oynayabileceğini söyledim futbolcu gözüyle. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Çekya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi TRT Spor'a konuştu. Çalhanoğlu, "Basın toplantılarında da söylediğim gibi hazırlık maçları olsa da kazanmak istiyoruz. Zor bir zeminde oynadık dün ama ilk yarı inanılmaz oynadığımızı düşünüyorum. İlk yarı 3-0 olabilirdi. Diyarbakır'daki taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum bizi çok iyi karşıladılar. Top bizdeyken çabuk oynadık. Bizde değilken çok istekli ve arzulu oynadık. Bize yakışan da buydu. Son maçlarda geri adım atmıştık. Yeniden kendimize geldiğimiz için mutluyuz. Son kampta sakatlığım nedeniyle yoktum ancak hocayla telefondan görüştüm Faroe maçından sonra. Tepkileri gördüm ama hocaya kendisini üzmemesini söyledim. Çok eksiğimiz vardı ama bize yakışan bir sonuç değildi. Sonuçta B Ligi'ne yükseldik" ifadelerini kullandı.

"AYIRMAYA ÇALIŞSALAR DA BİR ARADA OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"
Takımın büyük bir birlik içinde olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Dün golden sonra da gördünüz hep birlikteydik. Bizi ayırmaya çalışsalar da bir arada olduğumuzu gösterdik. Taraftarlar da artık arkamızda olur umarım. Tabii ki eleştirileri anlıyoruz ancak bazen biraz aşırıya kaçılıyor. Bu takımda genç oyuncular var ve etkilenebiliyorlar. Buraya gelen herkes bayrak için burada. EURO2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması bizim için avantaj. Orası zaten Türkiye... Elemelere iyi başlamamız halinde turnuvaya katılacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası'na katılamadığımız için içim sızlıyor ama oldu bitti artık yapacak bir şey yok" açıklamasını yaptı.

"JORGE JESUS'A SAYGISIZLIK YAPMAM HADDİME DEĞİL"
Arda Güler ile ilgili daha önce yaptığı açıklamaya açıklık getiren kaptan, "Arda ve Emirhan için yaptığım yorumlar kötü niyetli değildi. Jorge Jesus'a saygısızlık yapma ihtimalim yok, haddime değil. Hiçbir oyuncu kulüpten büyük değildir bunu biliyorum. Ben sadece Arda'nın daha fazla oynayabileceğini söyledim futbolcu gözüyle. Fenerbahçe taraftarlarından daha çok mesaj aldığım için söylüyorum. Asla saygısızlık yapma amacım yoktu. Jesus, çok büyük bir hoca ve onunla her gün birlikte olan o. Arda gerçekten çok iyi futbolcu ve çok iyi karakteri var. Yaşıtları oynayabildiği için öyle konuştum sadece. Jesus'u da Merih ile arası çok iyi olduğu için tanıyorum. Çok büyük bir hoca" dedi.

"NAPOLI ZİRVEDE OLMAYI HAK EDİYOR"
İtalya Ligi ile ilgili de konuşan başarılı oyuncu, "Napoli çok iyi performans gösteriyor ve ligin zirvesinde olmayı hak ediyor. Aradan sonra ilk maçımız onlarla ve Inter'de kendimi çok iyi hissediyorum. Henüz hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Milan tarafında da çok arkadaşım var ama taraftarların bakış açısı farklı oluyor tabii. İtalya'da kendimi defansif anlamda çok geliştirdim. 6 ve 8 numara oynamaya alışığım ve sevdiğim bir rol. Oyuna yön vermeyi seviyorum. Eskiden 10 numara oynuyordum ama şu anda oynadığım bölgeden memnunum" ifadelerini kullandı.

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Hakan Çalhanoğlu: Jorge Jesus'a saygısızlık yapmak haddim değil
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