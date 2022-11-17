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Giriş Tarihi: 17.11.2022

Kuntz: Yeterli mesaj olmuştur

Samet YÜKSEL
Kuntz: Yeterli mesaj olmuştur

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, İskoçya galibiyetini şöyle yorumladı: "Rakip ilk şutu ile golü buldu. Baskı üretmeye çalıştılar ama iyi savunduk. Burada oyuncularımla gurur duydum. Takım içi ruhu ve dayanışmayı zaten birinci golden sonra gördünüz. Takım hep beraberdi, tüm ekip birlikteydi. Bu da yeterli mesaj olmuştur. Bu galibiyet önümüzdeki yolculuk için ufak bir adım. Maçın gidişatına göre Arda Güler'e süre veremedik ama kesinlikle oynayacak. Diyarbakır taraftarına da çok teşekkür ediyoruz."

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Kuntz: Yeterli mesaj olmuştur
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