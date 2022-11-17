Mecburen yerli

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası öncesi yönetimle bir araya gelen Jorge Jesus,isteğinde bulundu. Luan Peres'in ciddi sakatlığı nedeniylePortekizli hoca,Fenerbahçe yönetimi ise uzun yıllar sonra taraftarı heyecanlandıran ve yarıştığı kulvarlarda başarılı sonuçlar alan Jesus'un isteklerini yerine getirmek için fedakârlıktan kaçınmıyor.Kadroda yabancı sayısının çokluğu, yönetimi şu an için yerli isimlere yöneltmiş durumda. Adana Demirspor'da forma giyen ve gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a yükselen Samet Akaydın listeye alındı. 28 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak bakarken,Sarı-lacivertliler, yaz ayındaYönetim Kaan için yine şansını deneyecek ancakçıkmayı düşünmüyor.F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus, rotasyonlarıyla ezber bozarken vazgeçmediği tek isim Attila Szalai oldu. Macar stoper, 2'si milli, toplam 27 maçta 2 bin 380 dakika oynayarak Türkiye'de en çok süre alanlar listesinde ilk sırayı kimseye bırakmadı. Tüm dünya ligleri göz önünde bulundurulduğunda ilk sırasında Dinamo Zagrebli Dominik Livakovic'in olduğu listede 14. sırada kendine yer buldu. 27 yaşındaki kaleci 30 maçta 2 bin 730 dakika süre aldı. Onu Kızılyıldız'ın kalecisi Milan Borjan 30 maçta 2 bin 700 dakika ile takip etti. Türkiye listesinde Szalai'yi takım arkadaşı Altay Bayındır aldı. Sarı-lacivertli eldiven, 25 maçta 2 bin 280 dakika oynadı. Başakşehirli Ndayishimiye (24 maç-2001 dakika), Trabzon'dan Eren Elmalı (23 maç-1989 dakika) ve F.Bahçe'den Ferdi Kadıoğlu (22 maç-1903 dakika) ilk 5'i oluşturdu.Futbol Akademi'nin bu sezon başlattığı "Her Ay Bir Turnuva Projesi"nin üçüncü ayağı olan Uluslararası5 ülkeden 16 takımın katılımı ile başladı. Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra İtalya'dan İnter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid ve Villarreal de turnuvaya katılan kulüpler arasında yer alıyor. Başlama vuruşunuyaptığı turnuvada takımlar 4'erli 4 grupta karşı karşıya gelecek.