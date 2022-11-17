Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadio Mane, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
Giriş Tarihi: 18.11.2022 01:30

Sadio Mane, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

AA
Sadio Mane, Dünya Kupası’nda forma giyemeyecek

Senegalli oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

Senegalli oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın doktoru Manuel Afonso, Mane'nin sakatlığının henüz geçmediğini ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.

Afonso, Mane'nin tedavisi için hala Almanya'nın Münih kentinde bulunduğunu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.

Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da formasını giydiği Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.

Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

Senegal Futbol Federasyonu ise 2 gün önce Mane'nin, takımının ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.

A Grubu'nda yer alan Senegal, ilk maçını 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il ilk kura tarihleri ve sayıları
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
Son depremler 17 Kasım 2022 Perşembe: Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Aslı Baykal'dan muhalefete zehir zemberek yeni sözler: Onlarla elbet hesaplaşacağız
Son dakika: İşte İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in ifadesinin detayları
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
SON DAKİKA: Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesine yükseldi
‘Cumaya gittiler’ diye işten kovuldular: Namaza gidenlerden ücret kestiği ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Sadio Mane, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA