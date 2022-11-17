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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:25

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Josef de Souza kararı! Antalya kampından önce...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’tan Josef de Souza kararı! Antalya kampından önce...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş yönetiminin ligde son haftalardaki performansıyla şaşkınlık yaratan kaptan Josef de Souza ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Sambacı’nın geleceği bu görüşme ile birlikte de şekillenecek.

Beşiktaş'ta son dönemdeki etkisiz perfonmansı ile taraftarları şaşırtan Josef de Souza ile ilgili yönetimin önemli bir adım atacağı öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Siyah- Beyazlı kurmayların Brezilyalı ön libero ile Antalya kampı öncesinde bir görüşme gerçekleştireceği ve Sambacı'nın takımdaki geleceğinin belirleneceği belirtildi.

Beşiktaş ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Josef'in yapılacak görüşmeden sonra takımda kalmak istemesi halinde ise sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak.

33 yaşındaki yıldız ön libero Ankaragücü maçında yaşanan olayların ardından sezon sonunda Brezilya'ya döneceğini açıklamıştı. Siyah- Beyazlı formayla 8 maça çıkan Josef'in 1 asisti bulunuyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'tan Josef de Souza kararı! Antalya kampından önce...
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