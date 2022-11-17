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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:28 Son Güncelleme: 17.11.2022 11:37

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 5 isme güneş doğacak

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 5 isme güneş doğacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fulya'daki altyapı tesislerini ziyaret etti. Altyapıdan en az 5 oyuncuyu Antalya kampına götürmek istediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Elimizde bir cevher var. Bunu doğru şekilde işleyip vitrine çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fulya'daki altyapı tesislerini ziyaret etti. Altyapıdan sorumlu Futbol A.Ş. yöneticisi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, akademi antrenörleri ve sporcularla bir araya gelen tecrübeli hoca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenörlere tek tek en beğendikleri isimleri sorarken, U19 ve U17 başta olmak üzere tüm futbolcuları listesine ekledi.

Siyah-beyazlıların hocası, hem İstanbul hem de Antalya'da yapacakları kampa altyapıdan en az 5 oyuncuyu dahil etmeyi düşündüğünü ifade etti. Güneş bu toplantıda, "Siz burada imkânsızlıklar içinde imkân yaratmışsınız. Beşiktaş'ın da Türk futbolunun da kurtuluşu altyapıdır. Burada büyük bir cevher var. Bunu en doğru şekilde işleyip vitrine çıkarmalıyız. Yavaş yavaş takıma entegre ederek gençlerden fayda sağlamalıyız" diye konuştu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 5 isme güneş doğacak
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