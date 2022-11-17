Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fulya'daki altyapı tesislerini ziyaret etti. Altyapıdan sorumlu Futbol A.Ş. yöneticisi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, akademi antrenörleri ve sporcularla bir araya gelen tecrübeli hoca, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 70 yaşındaki teknik adam, antrenörlere tek tek en beğendikleri isimleri sorarken, U19 ve U17 başta olmak üzere tüm futbolcuları listesine ekledi.

Siyah-beyazlıların hocası, hem İstanbul hem de Antalya'da yapacakları kampa altyapıdan en az 5 oyuncuyu dahil etmeyi düşündüğünü ifade etti. Güneş bu toplantıda, "Siz burada imkânsızlıklar içinde imkân yaratmışsınız. Beşiktaş'ın da Türk futbolunun da kurtuluşu altyapıdır. Burada büyük bir cevher var. Bunu en doğru şekilde işleyip vitrine çıkarmalıyız. Yavaş yavaş takıma entegre ederek gençlerden fayda sağlamalıyız" diye konuştu.