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Giriş Tarihi: 17.11.2022 10:53 Son Güncelleme: 17.11.2022 10:55

Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'in panterleri! Avrupa'da zirveyi zorluyorlar...

UĞUR ÇEM
Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig’in panterleri! Avrupa’da zirveyi zorluyorlar...

Son dakika Süper Lig haberleri: İlhan Palut’un Konyaspor’u; 9 golle 118 ekip arasında Avrupa’nın en az gol yiyen dördüncü takımı oldu. Ağları 10 kez havalanan Galatasaray, 5 numarada yer aldı.

Süper Lig'de son haftalarda başarılı bir ivme yakalayan Galatasaray ile geçen yıldan beri istikrarlı bir grafik çizen Arabam.com Konyaspor, bu sezon kalelerindeki başarısıyla devlere kafa tutuyor.

Okan Buruk ve İlhan Palut'un yönetimindeki iki ekip, ortaya koydukları performansla ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekerken, Avrupa'nın da üst sıralarında kendilerine yer buldu. 5 büyük lig ve Süper Lig'in baz alındığı değerlendirmede; Konyaspor, kalesinde gördüğü 9 golle 118 takım arasında dört numaraya yerleşti. 10 gol yiyen Galatasaray ise Avrupa'nın en iyi 5. takımı olmayı başardı. İki ekip; Newcastle United (11) ve Bayern Münih'i (13) bu alanda geride bıraktı.

BARÇA, JUVE VE PSG İLK ÜÇTE

Bu değerde lider İspanyol ekibi Barcelona oldu. Xavi'nin çalıştırdığı Katalan devi, La Liga'da 14 maçta kalesinde 5 gol gördü. Bu sezon Serie A'da geçmiş yıllara göre umduğunu bulamayan Juventus'un fileleri sadece 7 kez havalandı ve ikinciliğe kuruldu. Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain, rakiplerine 9 kez gol şansı tanıdı. Maç başına ortalamayla (0.60) Konyaspor'un (0.64) önünde üçüncülüğe yerleşti.

BİR GÖRÜŞ

ÖMER ÜRÜNDÜL: KONTROLLÜ VE BASİT OYUN

Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu var. Genelde mücadele ettiği karşılaşmalarda oyunu domine ediyorlar ve rakibi oynatmıyorlar. Bu da sarı-kırmızılı takımın maç içerisinde daha az pozisyon vermesine neden oluyor. Konyaspor ise uzun zamandır birbirini tanıyan isimlerden kurulu ve uyumlu bir kadroya sahip. Yaklaşık iki sezondur İlhan Palut önderliğinde yönetiliyor ve basit bir oyun modeli uyguluyorlar. Bunlar genel analizlerim ancak işin bir de kaleci kısmı var. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın zaten kalitesi belli. Senelerdir istikrarlı bir şekilde performansını sürdürüyor. Haftalık analizde Uruguaylı file bekçisini, birinci plana koydum. İkinci isim istenseydi bu da kesinlikle Konyaspor'un 34 yaşındaki deneyimli eldiveni İbrahim Sehic olurdu.

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Son dakika Süper Lig haberleri: Süper Lig'in panterleri! Avrupa'da zirveyi zorluyorlar...
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