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Giriş Tarihi: 17.11.2022 10:44 Son Güncelleme: 17.11.2022 10:56

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması! Scout ekibi...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor’dan Brezilya çıkarması! Scout ekibi...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor scout ekibi, devre arasında olası transfer planlamasında rol oynaması için Güney Amerika ülkesine gidip birçok mücadele izledi.

Trabzonspor'da yönetim kurulu ile teknik ekip, ara transfer döneminde çok fazla ismi kadroya katmama noktasında hemfikir oldu. Ancak az ve öz olarak yapılmaya çalışılacak transferlerde hata olmaması için de isimleri daha önceden belirlenen birçok oyuncunun, canlı olarak da izlenmesi için çaba gösterilecek.

Bu doğrultuda Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi'nden belirlenen bir isim, Brezilya'ya gitti. Yaklaşık 10 gün burada kalan yetkili, birçok karşılaşmayı izledi ve oyuncular hakkında daha önce alınan notlara eklemeler yaptı.

Trabzonspor'da sezon başında da Brezilyalı birçok isim gündeme gelmiş ancak transferleri gerçekleşmemişti. Bu arada bordo- mavililer, 21 Kasım'da toplanacak ve Trabzon'da yapılacak idmanların ardından 29 Kasım'da Antalya kampı başlayacak.

PERES GÖZE GİRDİ

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Bruno Peres, lisansının tekrar aktif hale getirilmesi için ligin ikinci yarısını bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da idmanlardaki performansından memnun olduğu Brezilyalı sağ bekin takımda tutulmasını istediğini yönetime iletti. Peres'in tescil edilmesi için en az bir oyuncunun ayrılması gerekiyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'dan Brezilya çıkarması! Scout ekibi...
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