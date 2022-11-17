Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen...

HÜSEYİN TÜRKMEN'NİN KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Açıklamada, Hüseyin Türkmen için de 2022-2023 sezonunda 9 milyon lira garanti ücret ödeneceği, sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacağı, her halükarda bu artış oranının yüzde 30'dan fazla olmayacağı kaydedildi.