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Giriş Tarihi: 17.11.2022 12:49 Son Güncelleme: 17.11.2022 13:44

Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen...

Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattığını KAP'A bildirdi. İki oyuncunun kazanacağı ücret de belli oldu.

Trabzonspor Kulübü, futbolcular Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, orta sahada görev yapan Abdülkadir Ömür ve savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen ile kulüp arasındaki mevcut sözleşmenin mali şartlarının tadil edildiği ve sözleşme süresinin 31 Mayıs 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

ABÜLKADİR 20 MİLYON TL KAZANACAK

Abdülkadir Ömür'e 2022-2023 sezonunda 20 milyon lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacak olup her halükarda bu artış oranı yüzde 30'dan fazla olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

HÜSEYİN TÜRKMEN'NİN KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Açıklamada, Hüseyin Türkmen için de 2022-2023 sezonunda 9 milyon lira garanti ücret ödeneceği, sonraki sezonlarda ise oyuncuya bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak 12 aylık ortalama enflasyon oranında artış yapılacağı, her halükarda bu artış oranının yüzde 30'dan fazla olmayacağı kaydedildi.

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Son dakika: Trabzonspor resmen açıkladı! Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen...
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