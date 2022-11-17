Süper panterler

İlhan Palut’un Konyaspor’u; 9 golle 118 ekip arasında Avrupa’nın en az gol yiyen dördüncü takımı oldu. Ağları 10 kez havalanan Galatasaray, 5 numarada yer aldı
Süper Lig'de son haftalarda başarılı bir ivme yakalayan Galatasaray ile geçen yıldan beri istikrarlı bir grafik çizen Arabam.com Konyaspor, bu sezon kalelerindeki başarısıyla devlere kafa tutuyor. Okan Buruk ve İlhan Palut'un yönetimindeki iki ekip, ortaya koydukları performansla ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekerken, Avrupa'nın da üst sıralarında kendilerine yer buldu. 5 büyük lig ve Süper Lig'in baz alındığıdeğerlendirmede; Konyaspor, kalesindegördüğü 9 golle 118 takım arasındadört numaraya yerleşti. 10 golyiyen Galatasaray ise Avrupa'nın eniyi 5. takımı olmayı başardı. İki ekip; Newcastle United (11) ve Bayern Münih'i (13) bu alanda geride bıraktı.
BARÇA, JUVE VE PSG ILK ÜÇTE
Bu değerde lider İspanyol ekibi Barcelona oldu. Xavi'nin çalıştırdığı Katalan devi, La Liga'da 14 maçta kalesinde 5 gol gördü. Bu sezon Serie A'da geçmişyıllara göre umduğunu bulamayanJuventus'un fileleri sadece 7 kez havalandıve ikinciliğe kuruldu. Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain, rakiplerine 9 kez gol şansı tanıdı. Maç başına ortalamayla (0.60) Konyaspor'un (0.64) önünde üçüncülüğe yerleşti.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Kontrollü ve basit oyun Galatasaray'ın güçlü bir kadrosu var. Genelde mücadele ettiği karşılaşmalarda oyunu domine ediyorlar ve rakibi oynatmıyorlar. Buda sarı-kırmızılı takımın maç içerisindedaha az pozisyon vermesine neden oluyor. Konyaspor ise uzun zamandır birbirini tanıyan isimlerden kurulu ve uyumlu bir kadroya sahip. Yaklaşık iki sezondur İlhan Palut önderliğinde yönetiliyor ve basit bir oyun modeli uyguluyorlar. Bunlar genel analizlerim ancak işin bir de kaleci kısmı var. Galatasaray'daFernando Muslera'nın zaten kalitesibelli. Senelerdir istikrarlı bir şekilde performansını sürdürüyor. Haftalık analizde Uruguaylı file bekçisini, birinci plana koydum. İkinci isimistenseydi bu da kesinlikleKonyaspor'un 34 yaşındakideneyimli eldiveniİbrahim Sehic olurdu.