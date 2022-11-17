Süper panterler

Süper Lig'de son haftalarda başarılı bir ivme yakalayan Galatasaray ile geçen yıldan beri istikrarlı bir grafik çizen Arabam.com Konyaspor, bu sezon kalelerindeki başarısıyla devlere kafa tutuyor. Okan Buruk ve İlhan Palut'un yönetimindeki iki ekip, ortaya koydukları performansla ligin en az gol yiyen takımları olarak dikkat çekerken, Avrupa'nın da üst sıralarında kendilerine yer buldu.İki ekip; Newcastle United (11) ve Bayern Münih'i (13) bu alanda geride bıraktı.Bu değerde lider İspanyol ekibi Barcelona oldu. Xavi'nin çalıştırdığı Katalan devi, La Liga'da 14 maçta kalesinde 5 gol gördü.Fransa'nın güçlü ekibi Paris Saint-Germain, rakiplerine 9 kez gol şansı tanıdı. Maç başına ortalamayla (0.60) Konyaspor'un (0.64) önünde üçüncülüğe yerleşti.ÖMER ÜRÜNDÜLKontrollü ve basit oyungüçlü bir kadrosu var. Genelde mücadele ettiği karşılaşmalarda oyunu domine ediyorlar ve rakibi oynatmıyorlar.Konyaspor ise uzun zamandır birbirini tanıyan isimlerden kurulu ve uyumlu bir kadroya sahip. Yaklaşık iki sezondur İlhan Palut önderliğinde yönetiliyor ve basit bir oyun modeli uyguluyorlar. Bunlar genel analizlerim ancak işin bir de kaleci kısmı var.Senelerdir istikrarlı bir şekilde performansını sürdürüyor. Haftalık analizde Uruguaylı file bekçisini, birinci plana koydum.