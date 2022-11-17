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Giriş Tarihi: 17.11.2022 13:52

Victor Nelsson, ilk kez katılacağı Dünya Kupası'ndan umutlu

AA
Victor Nelsson, ilk kez katılacağı Dünya Kupası’ndan umutlu

Galatarasay'ın başarılı defans oyuncusu Victor Nelsson, ilk kez Dünya Kupası'nda yer almanın heyecanını yaşıyor.

GS TV'ye konuşan Nelsson, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak olmasıyla ilgili, "Kendi vatanımı orada temsil ediyor olmak çok mutlu olduğum bir durum. O yüzden şu anda kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Katar'da düzenlenecek turnuvanın çok büyük bir organizasyon olduğunu ve her şeyin beklenebileceğini kaydeden sarı-kırmızılı oyuncu, "Çok büyük bir turnuva tabii ki de, ama 7-8 maç içerisinde kupayı kazanabiliyorsunuz. Bizim de takımımız iyi bir takım. Danimarka güzel bir takım. Diğer rakiplerimiz de güçlü takımlar. Bir ay içerisinde göreceğiz bakalım nerelere geleceğiz." diye konuştu.

Fransa çok zor bir rakip

Gruptaki rakipleri Fransa'yı da değerlendiren Nelsson, "Daha önce iki kere oynama şansı yakaladım, Fransa'yı iyi tanıyorum. 4 ay içiresinde iki kere onlara karşı oynama şansı yakaladım. Zor bir grup tabii ki. Onlara karşı mücadele edeceğim ama zor olduklarını bilerek." ifadesini kullandı.

Galatasaraylı taraftar desteğiyle ilgili de görüş bildiren Victor Nelsson, çok mutlu olacağını ve onlara teşekkür ettiğini kaydederek, "Umarım Galatasaray'ı ve taraftarlarımızı da mutlu edebilirim. Bizi destekledikleri zaman eğer başarılı olabilirsek, güzel oynayabilirsem ayrıca mutlu olacağım onları mutlu edebildiğim için." diye konuştu.

Danimarka A Milli Futbol Takımı, Katar 2022 D Grubu'nda Fransa, Avustralya ve Tunus'la bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Kırmızı-beyazlar, gruptaki ilk maçında 22 Kasım Salı günü TSİ 16.00'da Tunus'la karşı karşıya gelecek.

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Victor Nelsson, ilk kez katılacağı Dünya Kupası'ndan umutlu
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