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Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:11

Son dakika haberleri: Yayın gelirlerinde Galatasaray zirvede! 4 büyüklerin kazancı...

SUAT UMURHAN
Son dakika haberleri: Yayın gelirlerinde Galatasaray zirvede! 4 büyüklerin kazancı...

Son dakika haberleri: Performans gelirlerinde Galatasaray, Fenerbahçe’nin gerisinde kalsa da şampiyonluk payı ile birlikte 118 milyon 186 bin TL kazandı.

Süper Lig'de 14 hafta geride kalırken yayın gelirlerinden kulüplerin kasasına giren para da belli oldu. 4 büyük kulüp toplamda 399.5 milyon TL gelir elde ederken ilk sırada 118 milyon 186 bin TL ile G.Saray bulunuyor.

Katılım bedeli olarak 33 milyon 416 bin TL alan sarı-kırmızılılar, 22 şampiyonluk için de 62 milyon 920 bin TL aldı. Performans bonusundan 21 milyon 850 bin TL alan Cimbom bu alanda zirveye çıktı.

F.Bahçe katılım+şampiyonluk payı olarak 54.3 milyon TL alıp yanına da 23 milyon TL performans geliri ekledi.

Beşiktaş ise 45 milyon TL katılım+şampiyonluk payı ile birlikte performansı için de 18.4 milyon TL elde etti ve 97.5 milyon TL gelir ile 3. sırada yer aldı.

Son şampiyon Trabzonspor'un, 20 milyon TL'lik paylarının yanı sıra 19 milyon 550 bin TL'lik performans geliri ile toplamda kazancı 72 milyon 986 bin TL oldu.

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Son dakika haberleri: Yayın gelirlerinde Galatasaray zirvede! 4 büyüklerin kazancı...
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