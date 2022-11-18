Stefan Kuntz'dan Çekya maçı öncesi Arda Güler açıklaması: "Beklediğimden çok daha olgun"

Stefan Kuntz'ıun açıklamaları şöyle:

"Farklı oyun anlayışı olan iyi oyuncuları takımımıza katabilmemizin en büyük sebeplerinden biri Türk takımlarının bu sezon başarılı olmasıdır. Türk kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor."

"Uzun vadeli bir yolculuk bu. Biz düşüncelerimizi ve planlarımız uzun vadeli yapıyoruz. İstenmeyen bir durum görülebilir. Biz bunun üzerinde devam ve istikrarlı bir şekilde çalışacağız."

"Şöyle bir ortama alışkındım. Analiz yaptığımızda oyuncularım benimle direkt diyaloğa girmelerini isteyen biriyim. Ama burada da bir gelişme görüyoruz. Hamit ve Kenan Bey bana bununla ilgili bilgi verdiler."

"Arda Güler beklediğimden çok daha olgun. Bu tarz oyuncuların kulüplerinde ne kadar süre aldıkları önemli ama hocalarının adaptasyon sürecini de göz önünde tutmalıyız. Oyuncudan birden fazla beklentimiz olmamalı. Oyuncuyu yavaş yavaş o profile sokmak daha önemli."

"Yabancı hoca getiriyorsunuz, yerli hoca daha mantıklı olur deniyor. Yerli geliyor, yabancı daha mantıklı oluyor. Almanya'da da böyle, herkes hocadan daha iyi biliyor."

"Bize olan güvenin yüksek olması lazım. En iyi takımı sahaya yansıtmak istediğimiz takımı sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden sizden güven bekliyoruz."