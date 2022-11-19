Arda bizim için sürpriz oldu!

Türk futbolcusunun içine kapanık olduğunu söyleyen Kuntz, 17 yaşındaki Arda Güler’e de övgüler yağdırdı: “Beklediğimden çok daha olgun bir oyuncu. Arda takıma pozitif katkı sağladı. Bu da bizim için bir sürprizdi”
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya karşılaşması öncesi Gaziantep Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Farklı oyun anlayışı olan oyuncuları takıma katmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı şunlarıkaydetti: TÜRK kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor. Genç oyunculariçin denge çok önemli. Sahada tecrübeli isimlerleoynamaları onlariçin daha iyi. İSKOÇYA, Galler'eyakın bir rakip. Çekyagüçlü bir takım. Amabiz kendimize odaklandık. Bunun üzerine çalışıyoruz. ARDA beklediğimdençok daha olgun. Takımaçabuk adapte oldu. Takımapozitif anlamda katkısağladı. Bu da bizimiçin sürpriz oldu. Maçındurumuna ne kadar sürealacak bakacağız. YERLİ hoca geliyor,yabancı hoca daha mantıklıolurdu diyor. Yabancıoluyor, bu kezyerli diyorlar. Bu Almanyaiçin de geçerli. Eğer bu görevi yapıyorsanız,eleştirilere açıkolmanız lazım. İYİ bir takımımız varve her geçen gün gelişiyor.
Türk oyuncusu buraz içine kapanık. Oyuncuların bize verdiği sinyaller bambaşka yöne doğru gidiyor. Avrupa kupasını (AvrupaŞampiyonası) görecekkaliteye sahibiz. İnsanlarınhakkımdaki söylentilerinekulak asmıyorum.
KUNTZUCUZATLATTI!
Samet Akaydın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında talihsiz anlar yaşayan Kuntz, sandalyesi kayınca düşme tehlikesi atlattı. Bu küçük kaza gülüşmelere neden oldu..