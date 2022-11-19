Arda bizim için sürpriz oldu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya karşılaşması öncesi Gaziantep Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Farklı oyun anlayışı olan oyuncuları takıma katmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyenkulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor.Galler'eyakın bir rakip. Çekyagüçlü bir takım.beklediğimdençok daha olgun. Takımaçabuk adapte oldu.hoca geliyor,yabancı hoca daha mantıklıolurdu diyor.eleştirilere açıkolmanız lazım.bir takımımız varve her geçen gün gelişiyor.Türk oyuncusu buraz içine kapanık. Oyuncuların bize verdiği sinyaller bambaşka yöne doğru gidiyor.İnsanlarınhakkımdaki söylentilerinekulak asmıyorum.Samet Akaydın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında talihsiz anlar yaşayan Kuntz, sandalyesi kayınca düşme tehlikesi atlattı. Bu küçük kaza gülüşmelere neden oldu..