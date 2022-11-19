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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Arda bizim için sürpriz oldu!

Arda bizim için sürpriz oldu!

Türk futbolcusunun içine kapanık olduğunu söyleyen Kuntz, 17 yaşındaki Arda Güler’e de övgüler yağdırdı: “Beklediğimden çok daha olgun bir oyuncu. Arda takıma pozitif katkı sağladı. Bu da bizim için bir sürprizdi”

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Çekya karşılaşması öncesi Gaziantep Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Farklı oyun anlayışı olan oyuncuları takıma katmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Alman çalıştırıcı şunları kaydetti:
TÜRK kulüpleri son zamanlarda iyi işler çıkarıyor.
Genç oyuncular için denge çok önemli.
Sahada tecrübeli isimlerle oynamaları onlar için daha iyi.
İSKOÇYA, Galler'e yakın bir rakip. Çekya güçlü bir takım. Ama biz kendimize odaklandık.
Bunun üzerine çalışıyoruz.
ARDA beklediğimden çok daha olgun. Takıma çabuk adapte oldu. Takıma pozitif anlamda katkı sağladı. Bu da bizim için sürpriz oldu. Maçın durumuna ne kadar süre alacak bakacağız.
YERLİ hoca geliyor, yabancı hoca daha mantıklı olurdu diyor. Yabancı oluyor, bu kez yerli diyorlar. Bu Almanya için de geçerli.
Eğer bu görevi yapıyorsanız, eleştirilere açık olmanız lazım.
İYİ bir takımımız var ve her geçen gün gelişiyor.
Türk oyuncusu buraz içine kapanık. Oyuncuların bize verdiği sinyaller bambaşka yöne doğru gidiyor.
Avrupa kupasını (Avrupa Şampiyonası) görecek kaliteye sahibiz. İnsanların hakkımdaki söylentilerine kulak asmıyorum.


KUNTZ UCUZ ATLATTI!
Samet Akaydın ile birlikte düzenlediği basın toplantısında talihsiz anlar yaşayan Kuntz, sandalyesi kayınca düşme tehlikesi atlattı. Bu küçük kaza gülüşmelere neden oldu..

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Arda bizim için sürpriz oldu!
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