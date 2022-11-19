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Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:30

Beşiktaş'ta Masuaku yerine Enzo Diaz

Beşiktaş’ta Masuaku yerine Enzo Diaz

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, olası adayları belirleyerek transfer için harekete geçecek. Kartal'ın sol beke düşündüğü isimlerden birinin de Arjantinli Enzo Diaz olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta transfer önceliği sol bek olarak belirlendi. Sezon başında bu bölgedeki zaafı gidermek için transfer edilen Masuaku, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından beğenilmedi. Tecrübeli teknik adam, bu konuda arayış için yardımcılarına talimat verdi. Bir yandan kendilerine önerilen isimleri inceleyen, diğer yandan da kendi düşündükleri adaylar üzerine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, Ümraniye'de hummalı bir çalışma içerisine girdi.

Ümraniyespor ile oynanan ve 5-2 galibiyetle sona eren karşılaşmada, 45. dakikada Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ı alan Güneş, bundan sonra oynanan iki karşılaşmada da Kongolu oyuncuyu kadroya almamıştı. Bunun gerekçesi olarak da sakatlığı gösterilmişti. Kartal'ın düşündüğü isimlerden biri de Arjantinli Enzo Diaz... CA Tallares Kulübü'nde görev yapan 26 yaşındaki sol bek, bugüne kadar Arjantin dışında bir ligde görev yapmadı. Siyah-beyazlıların adaylar konusunda ince eğirip sık dokuduğu ifade edildi. (Milliyet)

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Beşiktaş'ta Masuaku yerine Enzo Diaz
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