Beşiktaş’ta Masuaku yerine Enzo Diaz

Ümraniyespor ile oynanan ve 5-2 galibiyetle sona eren karşılaşmada, 45. dakikada Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ı alan Güneş, bundan sonra oynanan iki karşılaşmada da Kongolu oyuncuyu kadroya almamıştı. Bunun gerekçesi olarak da sakatlığı gösterilmişti. Kartal'ın düşündüğü isimlerden biri de Arjantinli Enzo Diaz... CA Tallares Kulübü'nde görev yapan 26 yaşındaki sol bek, bugüne kadar Arjantin dışında bir ligde görev yapmadı. Siyah-beyazlıların adaylar konusunda ince eğirip sık dokuduğu ifade edildi. (Milliyet)