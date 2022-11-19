Fenerbahçe’nin golcüsü Enner Valencia, Katar’ın gözdesi

Fenerbahçe'yi 2022 Dünya Kupası'nda Michy Batshuayi ile birlikte temsil edecek isimlerden bir tanesi olan Enner Valencia, Katar kulüplerinin yakın markajına girmiş durumda... Pazar günü dev organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar ile Ekvador karşıya karşıya gelirken Katar basının en çok Valencia'ya ilgilisi olduğu görülüyor. Çıkan haberlerde Katar kulüplerinin Enner Valencia'yı yakın markaja aldığı ve menajerine çok cazip teklifler sunmak için sırada bekledikleri ifade edildi.