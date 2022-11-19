Fenerbahçe’nin gözü Enner Valencia ve Michy Batshuayi’de

Attıkları gollerle Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa'da emin adamlarla ilerlemesinde önemli rol oynayan Enner Valencia ve Michy Batshuayi, şimdi de Katar'da start alacak Dünya Kupası'nda ülkeleri için ter dökecek. Valencia'nın liderliğini yaptığı Ekvador, açılış maçında yarın ev sahibi takımla saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Batshuayi'nin formasını giydiği Belçika ise ilk karşılaşmasını çarşamba günü Kanada ile oynayacak. Turnuva boyunca sarı-lacivertlilerin gözü bu ikilide olacak. Valencia ve Batshuayi'yi formda bir şekilde milli takımlarına gönderen Fenerbahçe'nin beklentisi oyuncularının Dünya Kupası'nda vitrin yaparak değerlerini artırması.

Her şey beklentilere uygun gelişirse yönetim, ikiliye yaz transfer dönemi için gelmesi muhtemel yüksek bedelli teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertli takım, ara dönemde ise golcülerini elinde tutma düşüncesinde...