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Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:09 Son Güncelleme: 19.11.2022 14:20

FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Katar eleştirilerine yanıt: Ahlak dersi vermeden önce özür dileyin

FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan Katar eleştirilerine yanıt: Ahlak dersi vermeden önce özür dileyin

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da olmasının eleştirilmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Dünya Kupası'nın Katar'da olmasının eleştirilmesi iki yüzlülüktür. Biz Avrupalılar, son 3000 yılda yaptıklarımız için ahlaki dersler vermeden önce özür dilemeliyiz" dedi.

Milyonlarca futbolseverin dört gözle beklediği 2022 Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Dev organizayon öncesi FIFA Başkanı Gianni Infantino, basın toplantısında eleştirilere tek tek cevap verdi.

'ALKOL İÇMEZSENİZ ÖLMEZSİNİZ''
Infantino, Dünya Kupası boyunca stadyumlarda uygulanacak alkollü içki satışı yasağıyla ilgili olarak gelen eleştirilere "Taraftarların üç saatliğine bira içmezse hayatta kalacağını düşünüyorum. Fransa'da statlarda içki satışı yasak kimse bir şey demiyor ama Müslüman bir ülke de yasaklanınca iki yüzlü bir şekilde tepkilere yol açıyor. Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi Arap hissediyorum. Bugün kendimi Afrikalı hissediyorum. Bugün kendimi eşcinsel hissediyorum. Bugün kendimi engelli hissediyorum. Bugün kendimi göçmen bir işçi gibi hissediyorum. Ayrımcılığa karşı dayanışma içindeyim" şeklinde cevap verdi.



''İKİ YÜZLÜLER ÖZÜR DİLEMELİ''
Sözlerine devam eden FIFA Başkanı Gianni Infantino, ''İki yüzlü Avrupa'nın göçmen politikası yüzünden 25.000 insan öldü. 2022 yılında 1200 göçmen daha öldü.Göçmen işçiler Katar'da kendi ülkelerinde kazandıklarından daha fazla para kazanıyorlar. Ama kimse olanlar için tazminat istemedi. Avrupalılar insanlara ahlak dersi vermeden önce son 3 bin yıl boyunca yaptıkları için 3 bin yıl boyunca özür dilemeli'' şeklinde konuştu.

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FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Katar eleştirilerine yanıt: Ahlak dersi vermeden önce özür dileyin
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