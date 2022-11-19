FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan Katar eleştirilerine yanıt: Ahlak dersi vermeden önce özür dileyin

'ALKOL İÇMEZSENİZ ÖLMEZSİNİZ''

Infantino, Dünya Kupası boyunca stadyumlarda uygulanacak alkollü içki satışı yasağıyla ilgili olarak gelen eleştirilere "Taraftarların üç saatliğine bira içmezse hayatta kalacağını düşünüyorum. Fransa'da statlarda içki satışı yasak kimse bir şey demiyor ama Müslüman bir ülke de yasaklanınca iki yüzlü bir şekilde tepkilere yol açıyor. Bugün kendimi Katarlı hissediyorum. Bugün kendimi Arap hissediyorum. Bugün kendimi Afrikalı hissediyorum. Bugün kendimi eşcinsel hissediyorum. Bugün kendimi engelli hissediyorum. Bugün kendimi göçmen bir işçi gibi hissediyorum. Ayrımcılığa karşı dayanışma içindeyim" şeklinde cevap verdi.