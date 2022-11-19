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Giriş Tarihi: 19.11.2022 20:29 Son Güncelleme: 19.11.2022 20:34

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı!

AA
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı!

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Türkiye - Çekya maçının ilk 5 dakikası sonrası son düdüğünü çalarak aktif kariyetini noktaladı. Cüneyt Çakır'ı sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti. Hakemliği bırakan Çakır'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR" TEZAHÜRATLARI YAPILDI

Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.

28 YILLIK HAKEM KARİYERİ SONA ERDİ

Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak. 28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

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FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı!
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