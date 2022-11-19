FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır kariyerini noktaladı!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Türkiye - Çekya maçının ilk 5 dakikası sonrası son düdüğünü çalarak aktif kariyetini noktaladı. Cüneyt Çakır'ı sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti. Hakemliği bırakan Çakır'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi.
Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.
28 YILLIK HAKEM KARİYERİ SONA ERDİ
Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak. 28 yıllık hakemlik kariyerinde 385 Süper Lig, 204 Uluslararası maç, 29 derbi, 54 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.