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Giriş Tarihi: 19.11.2022

Özel veda

UĞUR ÇEM
Özel veda

İlk 5 dakika düdük çalacak 45 yaşındaki isim, sonrasında yönetimi William Collum’a devredecek. Çakır, milli müsabakayla kariyerini noktalayan ilk hakem olacak

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı özel maçta jübilesini yapacak. 5 dakika görev aldıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak 45 yaşındaki isim, milli müsabakayla kariyerini noktalayan ilk hakem olacak. Heyecanlı olduğunu belirten Çakır'dan satır başları şöyle:
"HER mesleğin bir bitişi var, hüzünlüyüm son kez sahaya çıkacağım. Ancak benden sonraki arkadaşlara elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğim.
TEK hedefimiz Türk futbolunu ileriye götürmek. Bizim ligimiz çok önemli bir lig. Diğer liglerle aramızda büyük fark yok.
ÇOK büyük hayaller kurmalısınız fakat bunu yaparken çok çalışmalısınız. Tüm hedeflerini gerçekleştirmiş bir hakem olarak mesleğime veda edeceğim.
EN büyük hedefim Dünya Kupası'nda görev yapmaktı, bunu da gerçekleştirdiğim için mutluyum.
TFF başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin inanılmaz bir vizyonu var. Sabredilirse sadece hakemler değil, Türk futbolu çok büyük gelişim kazanacak.
YABANCI VAR hakemi konusunda TFF fikrimi sorarsa tabii ki tecrübelerimi aktarmak isterim."

KARİYERİNDEN KESİTLER...

2014'te 40 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk Türk hakem oldu. Yarı finali yöneten ilk Türk olarak kayıtlara geçti.
EURO 2016'da üç, EURO 2012'de iki maçta ve yarı finalde görev aldı. Ayrıca finalin 4. hakemi olarak sahadaydı.
2016 Rio Olimpiyatları çeyrek finalinde 44 sene sonra organizasyona giden ilk Türk hakemi oldu.
2018 Dünya Kupası'nda gruplarda iki maçın yanı sıra yarı final yönetti.
Şampiyonlar Ligi'nde 6 yarı final, 1 de final karşılaşmasında görev aldı.
Avrupa Ligi'nde 2 yarı final yönetti.

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