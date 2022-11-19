FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, A Milli Takım'ın Çekya ile oynayacağı özel maçta jübilesini yapacak. 5 dakika görev aldıktan sonra düdüğünü William Collum'a bırakacak 45 yaşındaki isim,Heyecanlı olduğunu belirten Çakır'dan satır başları şöyle:mesleğin bir bitişi var, hüzünlüyüm son kez sahaya çıkacağım. Ancak benden sonraki arkadaşlara elimden gelen desteği sonuna kadar vereceğim.hedefimiz Türk futbolunu ileriye götürmek. Bizim ligimiz çok önemli bir lig. Diğer liglerle aramızda büyük fark yok.büyük hayaller kurmalısınız fakat bunu yaparken çok çalışmalısınız.büyük hedefim Dünya Kupası'nda görev yapmaktı, bunu da gerçekleştirdiğim için mutluyum.başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin inanılmaz bir vizyonu var. Sabredilirse sadece hakemler değil, Türk futbolu çok büyük gelişim kazanacak.VAR hakemi konusunda TFF fikrimi sorarsa2014'te 40 yıl sonra Dünya Kupası'ndaki ilk Türk hakem oldu. Yarı finali yöneten ilk Türk olarak kayıtlara geçti.EURO 2016'da üç, EURO 2012'de iki maçta ve yarı finalde görev aldı. Ayrıca finalin 4. hakemi olarak sahadaydı.2016 Rio Olimpiyatları çeyrek finalinde 44 sene sonra organizasyona giden ilk Türk hakemi oldu.2018 Dünya Kupası'nda gruplarda iki maçın yanı sıra yarı final yönetti.Şampiyonlar Ligi'nde 6 yarı final, 1 de final karşılaşmasında görev aldı.Avrupa Ligi'nde 2 yarı final yönetti.