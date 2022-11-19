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Giriş Tarihi: 19.11.2022 23:32

Türkiye-Hırvatistan maçı Bursa’da oynanacak

İHA
Türkiye-Hırvatistan maçı Bursa’da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan maçının Bursa’da oynanacağını açıkladı.

A Milli Takım, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya ile yaptı. Ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Bursa için önemli bir müjdeyi duyurdu. Büyükekşi, "EURO 2024 elemelerindeki Hırvatistan maçını Bursa'da oynayacağız. Bursalıları şimdiden davet ediyorum. Hazırlansınlar, Milli Takım'ı canı gönülden desteklesinler" ifadelerini kullandı.

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Türkiye-Hırvatistan maçı Bursa’da oynanacak
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