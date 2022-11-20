Arda: Hayalim gerçek oldu

Türk futbolunun 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, G.Antep'te kariyerinin en özel anına imza attı. 68'de Doğukan Sinik'in yerine oyuna dahil olan1959 yılı sonrası milli formayı en genç giyen 5. isim oldu. Arda, 17 yıl 10 ay 21 günlükken milli formayı giyen Enes'i geride bıraktı. Listenin ilk sırasında Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin bulunuyor.Arda, ilk kez milli olduğu karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Her çocuğun hayalidir A Milli Takım. Önce hocama teşekkür ederim. Burada üst düzey bir futbolcu grubu var. Hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Diyarbakır ve Antep'te büyük sevgi gördüm. Bu da öz güvenimi artırıyor. Herkese teşekkür ederim."Kuntz tarafından ilk kez aday kadroya çağrılanveÇekya maçına 11 başlayarak bir ilki yaşadı.ise 60'da Ozan Kabak'ın yerine girerek milli forma hayalini gerçekleştirdi.