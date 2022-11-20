Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eskisinden de iyiyim!
Giriş Tarihi: 20.11.2022

Eskisinden de iyiyim!

YUNUS EMRE SEL
Eskisinden de iyiyim!

Sakatlığını atlatan Trabzonsporlu Edin Visca, SABAH Spor aracılığıyla mesaj gönderdi: "Futbol oynamayı özledim. Yeniden sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Eskisinden daha iyi durumdayım. Umarım takıma katkı verebilirim."

Ligin 2. haftasında 12 Ağustos'ta oynanan Hatay maçında sol kol pazu kemiği kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, sahalara dönmeye hazır. Trabzonspor teknik heyetinin ve taraftarların da dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Boşnak futbolcu, kendisini eskisinden de iyi hissettiğini belirterek şunları söyledi:

İKİNCİ YARI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM
"Fizik olarak eskisinden de iyiyim diyebilirim. Daha iyi olmak için de antrenmanlarıma devam ediyorum ve çok çalışıyorum. Futbol oynamayı özledim. Sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Umarım takımım için gereken tüm katkıyı sağlarım." Bu arada menüsküs ameliyatı olan Serkan Asan ocakta, çapraz bağları yırtılan Dorukhan'ın ise nisan ayında dönmesi bekleniyor.

BARİNOV GÜNDEM DIŞI
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Dmitry Barinov'un Trabzonspor'a transfer olacağına dair iddialar kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yalanlandı. 26 yaşındaki ön liberonun gündemlerinde olmadığını açıklayan Ağaoğlu, "Kesinlikle doğru değil. Bizim böyle bir gündemimiz yok" ifadesini kullandı. Barinov ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 büyük takımdan birine transfer olacağını duyurmuştu. Futbolcu bu sezon takımı ile 3'ü Rusya Kupası, 16'sı Premier Lig olmak üzere 19 resmi maçta görev yaptı. 1 gol-1 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstiklal'deki hain terör saldırısında flaş detay! Firari Bilal Hassan'ın nasıl kaçtığı belli oldu
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Mehmetçik vurdu, ses HDP’den geldi! Terör örgütünün sözcülüğünü yaptılar
SON DAKİKA HABERİ | Otomobil alacaklar dikkat: Matrah düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
İstiklal Caddesi'nde yaralanan Almeda ve annesinden mesaj var
Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayımlandı mı, yeni bölümde ne olacak? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle
Aman dikkat! Meteoroloji'den Marmara için ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı
Savcı Sayan'dan bomba iddia: CHP'li bir Büyükşehir Belediye Başkanı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskisinden de iyiyim!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA