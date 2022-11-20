Eskisinden de iyiyim!

Ligin 2. haftasındamaçında sol kol pazu kemiği kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, sahalara dönmeye hazır. Trabzonspor teknik heyetinin ve taraftarların da dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Boşnak futbolcu, kendisini eskisinden de iyi hissettiğini belirterek şunları söyledi:Bu aradamenüsküs ameliyatı olanocakta, çapraz bağlarıyırtılanise nisanayında dönmesi bekleniyor.Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Dmitry Barinov'un Trabzonspor'a transfer olacağına dair iddialar kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yalanlandı. 26 yaşındaki ön liberonun gündemlerinde olmadığını açıklayan Ağaoğlu, "Kesinlikle doğru değil. Bizim böyle bir gündemimiz yok" ifadesini kullandı. Barinov ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 büyük takımdan birine transfer olacağını duyurmuştu. Futbolcu bu sezon takımı ile 3'ü Rusya Kupası, 16'sı Premier Lig olmak üzere 19 resmi maçta görev yaptı. 1 gol-1 asistle oynadı.