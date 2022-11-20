Eskisinden de iyiyim!

Sakatlığını atlatan Trabzonsporlu Edin Visca, SABAH Spor aracılığıyla mesaj gönderdi: "Futbol oynamayı özledim. Yeniden sahada olmak için sabırsızlanıyorum. Eskisinden daha iyi durumdayım. Umarım takıma katkı verebilirim."
Ligin 2. haftasında 12 Ağustos'ta oynananHatay maçında sol kol pazu kemiği kırılan ve ameliyat olan Edin Visca, sahalara dönmeye hazır. Trabzonspor teknik heyetinin ve taraftarların da dönüşünü sabırsızlıkla beklediği Boşnak futbolcu, kendisini eskisinden de iyi hissettiğini belirterek şunları söyledi:
İKİNCİ YARI İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM
"Fizik olarak eskisinden deiyiyim diyebilirim. Daha iyi olmakiçin de antrenmanlarıma devamediyorum ve çok çalışıyorum.Futbol oynamayı özledim.Sahada olmak için sabırsızlanıyorum.Umarım takımım için gerekentüm katkıyı sağlarım." Bu aradamenüsküs ameliyatı olan SerkanAsan ocakta, çapraz bağlarıyırtılan Dorukhan'ın ise nisanayında dönmesi bekleniyor.
BARİNOV GÜNDEM DIŞI
Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen Dmitry Barinov'un Trabzonspor'a transfer olacağına dair iddialar kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yalanlandı. 26 yaşındaki ön liberonun gündemlerinde olmadığını açıklayan Ağaoğlu, "Kesinlikle doğru değil. Bizim böyle bir gündemimiz yok" ifadesini kullandı. Barinov ise yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 büyük takımdan birine transfer olacağını duyurmuştu. Futbolcu bu sezon takımı ile 3'ü Rusya Kupası, 16'sı Premier Lig olmak üzere 19 resmi maçta görev yaptı. 1 gol-1 asistle oynadı.