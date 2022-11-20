Fıstık gibi!

A Milli Takım, İskoçya’nın ardından Çekya’yı da yenip, gelecek adına umut verdi. Genç ve yeni isimlerle 21 yıl sonra Gaziantep’te sahne alan Ay-Yıldızlılar, Enes Ünal’ın 31. dakikada attığı golle öne geçti. Doğan’ın hatasını Cerny affetmedi. Pes etmeyen milliler, aradığı galibiyet sayısını 70’te Hakan Çalhanoğlu ile buldu. Türkiye, EURO 2024 elemelerinde mart ayında Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacak
'KALECİYİ KİLİTLEDİM'
İskoçya maçında Ozan Kabak'a frikikten asist yapan Hakan Çalhanoğlu dün 74. milli maçında 17. golünü attı ve galibiyeti getirdi. Kaptan, karşılaşma sonrası "İstekli ve arzulu oynadık. Attığım golde kaleciyi net gördüm. Sağ tarafa doğru ilerledim. Soluna vurdum direkt, kilitledim. Uzun köşeye vuracağımı düşündü. Kısa köşeye sert vurdum. İyi mücadele ettik, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gelecek adına umutluyuz" dedi.
BAĞIRLARINA BASTILAR
Ay-Yıldızlılar'ı 21 yıl sonra ağırlayan Gaziantep'te coşku büyüktü. 2017 yılında açılan Kalyon Stadı ilk kez milli maça ev sahipliği yaparken tribünlerde yerini alan 34 bin 400 futbolsever renkli görüntüler oluşturdu.
3 SENE SONRA GOL SEVİNCİ
Cengiz'in asistinde golü atan Enes Ünal, Ay-Yıldızlı forma ile 3 yıl sonra gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, 17 Kasım 2019'da Türkiye'nin Andorra'yı 2-0 yendiği maçta duble yapmış, ardından 16 karşılaşmayı boş geçmişti.
ÇAKIR SON DÜDÜĞÜ G.ANTEP'TE ÇALDI
Cüneyt Çakır, 28 yıllık hakemlik kariyerine Türkiye-Çekya maçıyla nokta koydu. Gaziantep'teki karşılaşmasının ilk 5 dakikasındadüdük çalan 45 yaşındaki hakem, 'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla yerini İskoç meslektaşı William Collum'a bıraktı. 2015'te Şampiyonlar Ligi Finali, 2012'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, EURO 2012'de yarı final, 2014 Dünya Kupası'nda yarı final ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez yarı final yönetme başarısı gösteren Çakır'a TFF Başkanı MehmetBüyükekşi çiçek ve plaket takdim etti. İlk kez bir hakeme jübile yapılırken, 500'e yakın hakem ve gözlemci de tribündeydi.
HIRVATİSTAN MAÇI BURSA'DA
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Anadolu yolculuğuna devam edeceğini söyledi. Diyarbakır ve Gaziantep'ten sonra sıradaki rotanın Bursa olduğunu açıklayıp, "EURO 2024 elemelerinde ilk maçımız Ermenistan'la. Sonrasında Hırvatistan'la Türkiye'de oynayacağız. O karşılaşma Bursa'da olacak. Şimdiden Bursa halkına sesleniyorumve onları o maça davet ediyorum" dedi. Başkan, Çekya mücadelesini ise şöyle yorumladı: "İki maçta da güzel oynadılar. Arda ilk kez A Milli Takım forması giydi. Tayyip ayn ı şekilde. Bunlar bizim için sonuçtan daha sevindirici olaylar. Çünkü bu gençler geleceğimiz. Umarım bundan sonrakimaçlarda da aynı güzel oyunu devam ettiririz."