Fıstık gibi!

İskoçya maçında Ozan Kabak'a frikikten asist yapan Hakan Çalhanoğlu dün 74. milli maçında 17. golünü attı ve galibiyeti getirdi. Kaptan, karşılaşma sonrası "İstekli ve arzulu oynadık. Attığım golde kaleciyi net gördüm. Sağ tarafa doğru ilerledim. Soluna vurdum direkt, kilitledim. Uzun köşeye vuracağımı düşündü. Kısa köşeye sert vurdum. İyi mücadele ettik, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Gelecek adına umutluyuz" dedi.Ay-Yıldızlılar'ı 21 yıl sonra ağırlayan Gaziantep'te coşku büyüktü. 2017 yılında açılan Kalyon Stadı ilk kez milli maça ev sahipliği yaparken tribünlerde yerini alan 34 bin 400 futbolsever renkli görüntüler oluşturdu.Cengiz'in asistinde golü atan Enes Ünal, Ay-Yıldızlı forma ile 3 yıl sonra gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, 17 Kasım 2019'da Türkiye'nin Andorra'yı 2-0 yendiği maçta duble yapmış, ardından 16 karşılaşmayı boş geçmişti.Cüneyt Çakır, 28 yıllık hakemlik kariyerine Türkiye-Çekya maçıyla nokta koydu. Gaziantep'teki karşılaşmasının'Türkiye seninle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla yerini İskoç meslektaşı William Collum'a bıraktı. 2015'te Şampiyonlar Ligi Finali, 2012'de FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, EURO 2012'de yarı final, 2014 Dünya Kupası'nda yarı final ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez yarı final yönetme başarısı gösterenİlk kez bir hakeme jübile yapılırken, 500'e yakın hakem ve gözlemci de tribündeydi.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın Anadolu yolculuğuna devam edeceğini söyledi. Diyarbakır ve Gaziantep'ten sonra sıradaki rotanın Bursa olduğunu açıklayıp, "EURO 2024 elemelerinde ilk maçımız Ermenistan'la. Sonrasında Hırvatistan'la Türkiye'de oynayacağız. O karşılaşma Bursa'da olacak.dedi. Başkan, Çekya mücadelesini ise şöyle yorumladı: "İki maçta da güzel oynadılar. Arda ilk kez A Milli Takım forması giydi. Tayyip ayn ı şekilde. Bunlar bizim için sonuçtan daha sevindirici olaylar.