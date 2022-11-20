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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Jesus, Arda için bizi uyardı

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Jesus, Arda için bizi uyardı
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Çekya galibiyeti sonrası sözlerine serzenişle başladı: "4 oyuncu ilk kez A Milli Takım'da süre aldı. Beni ve ekibimi rahat bırakırlarsa daha çabuk şekilde kaynaşacağız. Bize güvenir ve süre tanırlarsa çok daha iyi yerlere geleceğiz." Enes'in golünde büyük sevinç yaşadığı hatırlatılan Kuntz, bu durumu şöyle açıkladı: "Türkiye'de bir sözünüz var, 'şeytan bacağını kırdı' diye. Enes golünü atarak bunu yaşadı. Onun için çok sevindim." Arda'nın milli olmasını ise şöyle yorumladı: "Sadece Arda değil Onur'u da Tayyip'i de Samet'i de söylemek gerek. Onur Bulut çok iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli oyuncuların performansı gençlere güç veriyor. Jesus, bize yavaş bir şekilde Arda'yı adapte etmemizi istedi. Jesus düzenli olarak onunla çalışıyor. Çok hızlı gelişim gösterip, sıkıntı yaşayanlar oldu. Arda yetenekli, iyi de adapte oldu ama biraz zaman tanımalıyız."

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Jesus, Arda için bizi uyardı
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