Jesus, Arda için bizi uyardı

AMilli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Çekya galibiyeti sonrası sözlerine serzenişle başladı: "4 oyuncu ilk kez A Milli Takım'da süre aldı. Beni ve ekibimi rahatbırakırlarsa daha çabukşekilde kaynaşacağız. Bize güvenir ve süre tanırlarsa çok daha iyi yerlere geleceğiz." Enes'in golünde büyük sevinç yaşadığı hatırlatılan Kuntz, bu durumu şöyle açıkladı: "Türkiye'de bir sözünüz var, 'şeytan bacağını kırdı' diye. Enes golünü atarak bunu yaşadı. Onun için çok sevindim." Arda'nın milli olmasını ise şöyle yorumladı: "Sadece Arda değil Onur'uda Tayyip'i de Samet'i desöylemek gerek. Onur Bulut çok iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli oyuncuların performansı gençlere güç veriyor. Jesus, bize yavaşbir şekilde Arda'yı adapteetmemizi istedi. Jesus düzenli olarak onunla çalışıyor. Çok hızlı gelişim gösterip,sıkıntı yaşayanlaroldu. Arda yetenekli, iyide adapte oldu ama birazzaman tanımalıyız."