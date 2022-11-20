Jesus, Arda için bizi uyardı

Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Çekya galibiyeti sonrası sözlerine serzenişle başladı: "4 oyuncu ilk kez A Milli Takım'da süre aldı.Bize güvenir ve süre tanırlarsa çok daha iyi yerlere geleceğiz." Enes'in golünde büyük sevinç yaşadığı hatırlatılan Kuntz, bu durumu şöyle açıkladı: "Türkiye'de bir sözünüz var, 'şeytan bacağını kırdı' diye. Enes golünü atarak bunu yaşadı. Onun için çok sevindim." Arda'nın milli olmasını ise şöyle yorumladı:Onur Bulut çok iyi bir maç çıkardı. Tecrübeli oyuncuların performansı gençlere güç veriyor.Jesus düzenli olarak onunla çalışıyor.