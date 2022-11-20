Milan da ‘Arda’ dedi

Büyük kulüplerin gündemindeki Arda Güler için bir iddia da İtalya'dan geldi. Sportitalia'nın haberine göre; Arda'yı, Milan yakın markaja aldı. Haberde Fenerbahçe'nin maçlarını scoutlar tarafından takip ettiren Çizme'nin son şampiyonu, 17 yaşındaki yıldız adayını listesine dahil etti. Ayrıca Milan'da Yacine Adli, Tommaso Pobega ve De Ketelaere gibi potansiyeli olan genç futbolcuların forma giydiğine dikkat çekildi.Geçen sezon orta alanda Miguel Crespo ile iyi bir ikili olan ancak bu sene rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı ve İtalya Ligi'ne dönmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe ise Sloven orta saha oyuncusundan bonservis bedeli kazanmanın hesaplarını yapıyor. Zajc, yeni mukavele teklifini kabul etmezse, ocak ayından elden çıkarılacak.