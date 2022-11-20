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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Milan da ‘Arda’ dedi

Milan da ‘Arda’ dedi

Avrupa’nın takibindeki Fenerbahçe’nin genç yeteneği için Serie A şampiyonu devreye girdi. Sportitalia, gelecek vadeden isimlere yatırım yapan Çizme ekibinin 17 yaşındaki yıldız adayını scoutlarına büyük bir dikkatle izlettirdiğini yazdı

Büyük kulüplerin gündemindeki Arda Güler için bir iddia da İtalya'dan geldi. Sportitalia'nın haberine göre; Arda'yı, Milan yakın markaja aldı. Haberde Fenerbahçe'nin maçlarını scoutlar tarafından takip ettiren Çizme'nin son şampiyonu, 17 yaşındaki yıldız adayını listesine dahil etti. Ayrıca Milan'da Yacine Adli, Tommaso Pobega ve De Ketelaere gibi potansiyeli olan genç futbolcuların forma giydiğine dikkat çekildi.

ZAJC'IN AKLI İTALYA'DA
Geçen sezon orta alanda Miguel Crespo ile iyi bir ikili olan ancak bu sene rotasyon oyuncusu konumuna gelen Miha Zajc'ın sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı ve İtalya Ligi'ne dönmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe ise Sloven orta saha oyuncusundan bonservis bedeli kazanmanın hesaplarını yapıyor. Zajc, yeni mukavele teklifini kabul etmezse, ocak ayından elden çıkarılacak.

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