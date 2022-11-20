Yunus’ta mutlu son

İç transfer görüşmelerine başlayan Galatasaray'da sıradaki imzayı Yunus Akgün atacak.sarı-kırmızılılar, Yunus'la yaptığı görüşmelerde ise son aşamaya geldi. Taraflar prensipte anlaşma sağlarken Dünya Kupası arasında yeni sözleşme imzalanması bekleniyor. Yıllık 900 bin TL ile A Takım'ın en az kazanan ismi olan 2000 doğumlu genç yetenek, işin resmiyete dökülmesiyle önemli oranda bir zam alacak.Bireysel antrenör tutan ve her gün idman yapan Yunus Akgün, ilk 11'deki formasını geri almaya konsantre oldu.Adana Demirspor'da 70 maça çıkıp 16 gol ve 20 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, Galatasaray'da ise 39 karşılaşmada görev yaptı. 5 gol ve 4 asistle skora 9 kez katkı sağladı.Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Van Aanholt ve Haris Seferovic mevkilerinde üçüncü alternatif konumuna düştü. Hollandalı yıldızın yerine sol bekte Emre Taşdemir ya da Kazımcan tercih ediliyor. Seferovic de forma rekabetinde İcardi ve yedeği Gomis'in gerisinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ara transfer döneminde iki oyuncuyla yollarını ayırmaya hazır. Ancak şu anda gelen bir teklif yok.Kiralık gelen Seferovic'in yarım sezonluk ücreti 1.2 milyon Euro.Galatasaray'ın Dünya Kupası arası hazırlık programı netleşti. Cuma günü Florya'da toplanacak sarı-kırmızı takım, iki hafta tesiste çalışacak. Aralık ayının ilk haftasında Rayo Vallecano ve Villarreal ile Nef Stadyumu'nda hazırlık maçları oynayacak Cimbom, 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak.