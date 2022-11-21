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Giriş Tarihi: 21.11.2022 16:00

2022 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanıyor

2022 FIFA Dünya Kupası’nın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanıyor

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek dünyanın heyecanla beklediği 2022 FIFA Dünya Kupası’ndaki tüm maçlar her zaman olduğu gibi yine TRT ekranlarında olacak. Futbolseverlerin Dünya Kupası maçlarını Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

20 Kasım Pazar (yarın) günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası maçları TRT'den canlı yayınla ekranlara gelecek. Futbolun bir numaralı organizasyonu, Türkiye sınırları içinde TRT 1, TRT Spor ve TRT 4K kanalı ile TRT İzle dijital platformundan takip edilebilecek.

Maçların kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den önemli çağrı
Katar-Ekvador maçıyla başlayan turnuvadaki tüm maçlar TRT ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Uydu üzerinden TRT'deki bu büyük şöleni Türkiye'den takip etmek isteyen izleyicilerin TRT uydu frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.

TRT HD Türkiye Kapsaması TÜRKSAT Frekans Bilgisi
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

İLKLERİN DÜNYA KUPASI
Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2022 FIFA Dünya Kupası ilklere ev sahipliği yapıyor. İlk kez kış döneminde bir Dünya Kupası düzenlendi. İlk kez Avrupa'da ligler kışın durdu. FIFA hakem kurulu kadın hakemlere Dünya Kupası'nda ilk kez görev veriyor. İlk kez Arap dünyasından bir ülke Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor.

20-27 Kasım tarihleri arası Dünya Kupası maç programı:

20 Kasım Pazar
17.30 Dünya Kupası Seremonisi / TRT 1
19.00 Katar – Ekvator / TRT 1

21 Kasım Pazartesi
16.00 İngiltere – İran / TRT 1
19.00 Senegal – Hollanda / TRT 1
22.00 ABD – Galler / TRT Spor

22 Kasım Salı
13.00 Arjantin – Suudi Arabistan / TRT 1
16.00 Danimarka – Tunus / TRT 1
19.00 Meksika – Polonya / TRT 1
22.00 Fransa – Avustralya / TRT Spor

23 Kasım Çarşamba
13.00 Fas – Hırvatistan / TRT 1
16.00 Almanya – Japonya / TRT 1
19.00 İspanya – Kosta Rika / TRT 1
22.00 Belçika – Kanada / TRT 1

24 Kasım Perşembe
13.00 İsviçre – Kamerun / TRT 1
16.00 Uruguay – Güney Kore / TRT 1
19.00 Portekiz – Gana / TRT 1
22.00 Brezilya – Sırbistan / TRT 1

25 Kasım Cuma
13.00 Galler – İran / TRT 1
16.00 Katar - Senegal / TRT 1
19.00 Hollanda - Ekvator / TRT 1
22.00 İngiltere- Amerika / TRT 1

26 Kasım Cumartesi
13.00 Tunus – Avustralya / TRT 1
16.00 Polonya – Suudi Arabistan / TRT 1
19.00 Fransa – Danimarka / TRT 1
22.00 Arjantin – Meksika / TRT 1

27 Kasım Pazar
13.00 Japonya – Kosta Rika / TRT 1
16.00 Belçika – Fas / TRT 1
19.00 Hırvatistan – Kanada / TRT 1
22.00 İspanya – Almanya / TRT 1

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçları TRT’den canlı yayınlanıyor
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