Başkan Erdoğan’dan flaş 2022 Dünya Kupası yorumu! Favori kim?

Başkan Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenini başarıyla düzenleyen Katar'ı tebrik ederek, yaklaşık bir ay sürecek turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi. Turnuvanın sportmenlik ruhuna uygun şekilde huzur ve güvenlik içerisinde tamamlanmasını temenni eden Erdoğan, 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği bu uluslararası spor etkinliğinin, İslam coğrafyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası olması hasebiyle ayrı bir önem taşıdığına dikkati çekti.
"TÜM GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZ BİZLER İÇİN GURUR KAYNAĞI"
Stratejik ortak Katar ile ilişkilerin mükemmel seyrettiğini dile getiren Erdoğan, TBMM'de kabul edilen tezkere çerçevesinde "TCG Burgazada" korvetinin Katar karasularında görev yaptığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli timlerin Kupa Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da konuşlandığını, çoğunluğu çevik kuvvet olmak üzere 2 bin 242 Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin de mesailerine Katar'da devam ettiğini söyledi.
Ziyaret ve tören vesilesiyle, Katar'da görevlendirilen personelin mesailerini başarıyla yerine getirdiklerini de gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Burada ülkemizi ve milletimizi temsilen görev yapan tüm güvenlik görevlilerimiz bizler için gurur kaynağıdır. Kendileriyle ne kadar iftihar etsek azdır." diye konuştu.
Erdoğan, açılış törenine katılan devlet başkanları ve üst düzey yetkililerle de bu vesileyle bir araya geldiklerini ifade ederek, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın bölgeye ve tüm insanlığa örnek teşkil etmesini, hayırlara vesile olmasını, fairplay ruhunun hakim olduğu, kardeşlik ve dostluk mesajlarının verildiği, gençlere umut ve güven telkin eden bir etkinlik olarak tarihe geçmesini diledi.
"FAVORİ İÇİN İLK MAÇLARI GÖRMEK LAZIM"
2022 FIFA Dünya Kupası'ndan favorisinin hangi ülke olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
"Bunlar daha ilk maçlar. Buradan bir tespit yapabilmek, şu favoridir demek, kolay bir iş değil. Her şeyden önce bu takımları tam tanımıyoruz dersek yeridir ama bazı ülkeler var ki geçmişinden bugüne bu işlere hep damga vurmuş; Brezilya gibi, Arjantin gibi, Uruguay gibi... Şimdi bakıyorsunuz bu ülkelerde de değişiklikler var. Yani şu anda bu ülkelerin durumu nedir, onlar da belli değil. Onun için bir defa ilk maçlar bittikten sonra havayı bir görmek lazım. Ondan sonra belki bir karara varılabilir. Mesela ben bu akşam gerçekten Ekvador'u beğendim. Güçlü bir takım. Öbür tarafta Katar da ilk defa böyle bir şampiyonaya katılıyor. Örneğin bu grup bayağı güçlü bir grup. Burada Hollanda var, Senegal var. Bunlar hep güçlü takımlar. Sıradan takımlar değil. Onun için ilk maçları görmek lazım. Ondan sonra da 'bu işi şu ülke götürür' deriz."
"TÜRKİYE ORGANİZASYONDA ARTIK TALEP EDEN DEĞİL, TALEP EDİLEN BİR ÜLKE"
Erdoğan, Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği başvurusu anımsatılıp, süreçle ilgili girişimlerin sorulması üzerine, şunları dile getirdi:
"Biz hem 2028 için hem sonrası için müracaatımızı yaptık. Türkiye olarak hem dünyada en modern ve en yeni statlarımızla hem teknik açıdan güçlü yönlerimizle hem kapasitemizle bu organizasyonların en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok. Türkiye'nin organizasyon becerisi, zaten tüm dünyanın malumu. Bununla birlikte biliyorsunuz, 2023 Şampiyonlar Ligi finali de haziran ayında İstanbul'da oynanacak. Artık Türkiye bu konularda talep eden değil, talep edilen bir ülke. O yüzden biz kendimize güveniyoruz. Geçtiğimiz yıl 200'den fazla uluslararası organizasyon yaptık. Hakikaten her bir farklı branşa hitap eden altyapı en güzel şekilde ülkemizde mevcut. İnşallah bundan sonra da futbolda da dünya futbolu adına bir kazanım
olur, diye düşünüyorum.
"İSKOÇYA VE ÇEKYA MAÇLARINDA TAKIMI TOPARLANMIŞ GÖRDÜM"
Bir de özellikle şu önemli: Mesela, Türkiye'nin İskoçya ve Çekya ile maçlarını seyrettim. Bu iki maçta da takımı daha toparlanmış gördüm, daha diri gördüm. Bir de takımımız şu anda daha gençleşmiş bir takım ve farklı bir havası var. Bu havayla da inşallah devamlı kendini toparlaması ve önümüzde yapılacak olan resmi maçlardan da başarıyla çıkması özgüvenini artıracaktır. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kaldı ki bayağı genç bir takımımız var. İnşallah bu genç takımımızla bizler, dünyada biz de varız dedirtebiliriz."