Başkan Erdoğan’dan flaş 2022 Dünya Kupası yorumu! Favori kim?





Ziyaret ve tören vesilesiyle, Katar'da görevlendirilen personelin mesailerini başarıyla yerine getirdiklerini de gördüklerini belirten Başkan Erdoğan, "Burada ülkemizi ve milletimizi temsilen görev yapan tüm güvenlik görevlilerimiz bizler için gurur kaynağıdır. Kendileriyle ne kadar iftihar etsek azdır." diye konuştu.

Erdoğan, açılış törenine katılan devlet başkanları ve üst düzey yetkililerle de bu vesileyle bir araya geldiklerini ifade ederek, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın bölgeye ve tüm insanlığa örnek teşkil etmesini, hayırlara vesile olmasını, fairplay ruhunun hakim olduğu, kardeşlik ve dostluk mesajlarının verildiği, gençlere umut ve güven telkin eden bir etkinlik olarak tarihe geçmesini diledi.