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Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:31

Beşiktaş'a Hakim Ziyech transferinde dev rakip

Beşiktaş’a Hakim Ziyech transferinde dev rakip

Devre arasında Chelsea’den ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech'e Beşiktaş'ın ardından Serie A ekibi Milan da talip oldu. Siyah-Beyazlılar, yıldız isim için İtalyan ekibiyle yarışacak.

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığı, takımdaki tüm planları bozmuştu. Valerien Ismael'in yerine göreve gelmesi sonrası, takımın en önemli oyuncusunun, 3 ay sahalardan uzak kalacak olması gerçeğiyle yüzleşmek durumunda kalan Şenol Güneş, şampiyonluk yarışından kopmamak için Cezayirli kanat oyuncusunun yerine takviye istemişti.

Yıldız isim için listelerindeki isimler doğrultusunda çalışmalarda bulunan Beşiktaş yönetimi'ne menajerler aracılığıyla sürpriz bir öneri gelmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yle yol ayrımında olan Faslı hücumcu Hakim Ziyech'in sezon sonuna kadar kiralık olarak alınma ihtimali doğmuştu. Bu gelişme sonrasında yıldız isim için girişimlerde bulunan ve ekonomik araştırma yapan Beşiktaş'a bu esnada İtalya'dan şok bir haber geldi!

CHELSEA SATMAK İSTEMİYOR
Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Ziyech için yarışa, Serie A devi Milan da girdi... İtalyan ekibinin, başarılı oyuncuyu satın alma konusuna daha olumlu baktığı bildirildi.

Başarılı isim için maksimum 3 milyon Euro'luk bütçe ayırabilecek olan Beşiktaş'ın ise bu bedelin bir bölümünü oyuncuya maaş olarak diğer kısmını da Chelsea'ye kiralama bedeli olarak sunmaya hazırlandığı ifade edildi. İngiliz ekibinin futbolcusunu satma konusunda henüz bir kararının olmadığı son gelişmelere göre kiralama formülüne daha olumlu baktığı kaydedildi.

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Beşiktaş'a Hakim Ziyech transferinde dev rakip
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