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Giriş Tarihi: 21.11.2022 19:34

Lionel Messi, Dünya Kupası'nda ilk maçı öncesinde konuştu: "Bu benim son şansım"

Lionel Messi, Dünya Kupası’nda ilk maçı öncesinde konuştu: Bu benim son şansım

Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Yıldız isim, sakatlığı olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı ve, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok. Dünya Kupası'na çok iyi geliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı "Benim için son Dünya Kupası" açıklamasını bir kez daha yineleyen Messi, "Bu Dünya Kupası benim için özel çünkü muhtemelen son olacak. Büyük hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım" diye konuştu.

"Arjantinli olmayan insanların benim için Arjantin'i desteklemesi harika, minnettarım" diyen 35 yaşındaki futbolcu, "Suudi Arabistan karşılaşması öncesi takım arkadaşlarıma Dünya Kupası deneyiminden keyif almalarını söyleyeceğim çünkü onların yaşında ben keyif almıyordum" dedi.

Messi son olarak, "Bu takım bana 2014'teki kadroyu hatırlatıyor. Çok benzer güçte bir takımdı. Sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Buraya da harika bir formla gelmek harika bir şey ve güven veriyor" yorumunda bulundu.

Arjantin, Dünya Kupası'nın ilk maçında 22 Kasım Salı günü Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

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Lionel Messi, Dünya Kupası'nda ilk maçı öncesinde konuştu: "Bu benim son şansım"
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