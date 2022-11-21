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Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:28 Son Güncelleme: 21.11.2022 14:29

Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra Dünya Kupası'nda karşılaşacak

AA
Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra Dünya Kupası’nda karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra turnuvada rakip olacak.

Stat 974'te oynanacak C Grubu karşılaşması, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Avustralyalı hakem Chris Beath yönetecek. İki takım, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya geldi. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti.

Meksika, katıldığı 17 Dünya Kupası'nda 2 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Polonya ise 9'uncu kez sahne alacağı organizasyonda 2 defa üçüncülük elde etti. Gruptaki diğer maçta Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin ile Suudi Arabistan mücadele edecek.

ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLADI
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda taraftarlar için ücretsiz otobüs seferleri yapılıyor. Doha'nın beş kilit alanından veya taraftarların kaldıkları belli başlı yerlerden stadyumlara ve bunun yanı sıra biletli taraftarlar için metro istasyonlarından stadyumlara otobüs seferleri planlandı.

Bu kapsamda Katar'ın ulusal ulaştırma kuruluşu Mowasalat'tan 9 binden fazla sürücüsü, 2 bin yer hizmet sağlayıcısı ve 3 binden fazla iş personeli, taraftarların ulaşımını sağlayacak. Ulaşım hizmeti Çin'in Higer Bus şirketi tarafından sağlanacak. Şirket daha önce Doha'daki Asya Oyunları ve AFC Asya Kupası için de hizmet vermişti.

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Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra Dünya Kupası'nda karşılaşacak
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