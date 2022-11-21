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Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un başarısının sırrı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’un başarısının sırrı ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Son haftalardaki başarılı futbolunu 7-0'lık Medipol Başakşehir galibiyetiyle taçlandıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un başarısının sırrı ortaya çıktı.

Üst üste aldığı 3 galibiyetle Dünya Kupası arasına giren G.Saray'da Okan Buruk'un başarısı tesadüf değil...

İşe Florya'da huzuru sağlayarak başlayan 49 yaşındaki teknik adam, bildiği yabancı diller (İngilizce ve İtalyanca) sayesinde yabancılarla bire bir iletişim kurdu. Rashica ve İcardi için doğru zaman beklendi. Kazımcan, Emre Taşdemir, Berkan ve Barış Alper rotasyona sokularak kazanıldı.

Buruk'un, ara sonrası mesaisi Yusuf Demir ve Yunus Akgün üzerine olacak. İki gençle özel ilgilenecek Buruk, şampiyonluğun yolunun mutlu bir takımdan geçtiğini düşünüyor.

ABDÜLKERIM'İN HEDEFİ AVRUPA

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'a seçilemediği için hırs yaptı. Ay-Yıldızlı takım için sol stoperde ideal bir alternatif olan Abdülkerim, Dünya Kupası arası sonrasında sergileyeceği performansla Avrupa Şampiyonası elemelerine çağrılacağına inanıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'un başarısının sırrı ortaya çıktı!
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