Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı iddialı! ’Damgamızı vuracağız’

Trabzonspor'da 8 günlük izin bugün sona ererken teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasından sonra lige damga vuracaklarını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Gerekli öz eleştirilerimizi yaptık. Hazırlıklarımızı, planlarımızı ve projelerimizi sahaya yansıtacağız. Bu aradan sonra çok daha iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Biz çok iyi bir aileyiz ve çok da iyi bir takımız. Geçen sene şampiyonluğa ulaştık ancak bu sezon çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Hem Avrupa'da hem de ligde taraftarımıza büyük mutluluklar yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.