Türk futbolunda uzun yıllardır kimsenin başaramadığı kenetlenmeyi 17 yaşındaki bir çocuk gerçekleştirdi.O, sahada büyürken, ona duyulan sevgi de katlanarak artıyor. Gittiği her yerde Kadıköy'deymiş gibi ilgi görüyor.İlk kez davet aldığı A Milli Takım'da İskoçya karşılaşmasında forma şansı bulamayan Arda, Diyarbakır'da tribünlere üçlü çektiren isim olmuştu. Oyuna alınması için yapılan tezahüratlar Gaziantep'te karşılık bulan genç yıldız,karşılaşma sonrası yine tribünlere üçlüsünü çektirdi. Türkiye'nin Arda'sı, camia üstü bir yıldız olma yolunda ilerlerken attığı her adım aileden birinin adımı gibi takip ediliyor.