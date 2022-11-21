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Giriş Tarihi: 21.11.2022

Türkiye’nin Arda’sı

Samet YÜKSEL
Türkiye’nin Arda’sı
Türk futbolunda uzun yıllardır kimsenin başaramadığı kenetlenmeyi 17 yaşındaki bir çocuk gerçekleştirdi. Arda Güler, bir yıl gibi kısa bir sürede sadece Fenerbahçelilerin değil, futbola gönül veren herkesin sevgilisi olmayı başardı. O, sahada büyürken, ona duyulan sevgi de katlanarak artıyor. Gittiği her yerde Kadıköy'deymiş gibi ilgi görüyor. Oyuna alınması için rakipler de tezahürat ediyor. Öyle ki gol attığında bile ayakta alkışlanıyor.

HAYALİNE KAVUŞTU
İlk kez davet aldığı A Milli Takım'da İskoçya karşılaşmasında forma şansı bulamayan Arda, Diyarbakır'da tribünlere üçlü çektiren isim olmuştu. Oyuna alınması için yapılan tezahüratlar Gaziantep'te karşılık bulan genç yıldız, Çekya maçının 68. dakikasında oyuna girerek kariyerinde önemli bir ilke imza atarken, karşılaşma sonrası yine tribünlere üçlüsünü çektirdi. Türkiye'nin Arda'sı, camia üstü bir yıldız olma yolunda ilerlerken attığı her adım aileden birinin adımı gibi takip ediliyor.

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Türkiye’nin Arda’sı
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