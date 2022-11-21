Yok mu artıran!

Jorge Jesus yönetiminde Avrupa ve ligde fırtına gibi esen Fenerbahçe’nin yıldızlarına teklif üstüne teklif yağıyor
Genç yetenek Arda Güler, FerdiKadıoğlu, Crespo ve Zajcteklif alan isimlerin başındageliyor… Fenerbahçeyönetimi, özellikle Arda veFerdi konusunda işi ağırdanalırken, Crespo ile Zajc'agelecek teklifleri görmek istiyor. Sarılacivertlilerdendaha önce Eljif Elmasve Kim Min-Jae'yi renklerine katanNapoli, 'Türkiye'nin futbolcu üretimfabrikası' dediği Fenerbahçe ileilişkilerini sürdüreceğini her fırsattadile getiriyor. İtalyan basınındaher gün bir futbolcu manşete çıkıyor.Fenerbahçe, oyuncularına gelentekliflerden memnun. Arda ve Ferdikonusunda aceleci davranmayacakolan yönetim, Crespo ve Zajc konusundada 15 milyon Euro'nun üzerindekirakamları görmek istiyor.