Aboubakar’dan iddialı açıklama: Her maç en az 2 golüm var

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve İsviçre ile aynı grupta bulunan Kamerun'un hücum futbolcusu Vincent Aboubakar, iddialı açıklamalarda bulundu.

Gruptan çıkma ihtimalleri hakkında yapılan yorumları eleştiren Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar, "Bazı Kamerunlu insanların Dünya Kupası'nda gruptan çıkma ihtimalimiz hakkında bizimle alay etmelerine üzülüyorum" dedi.

"EN AZ İKİ GOLÜM VAR"

Aboubakar, "Size buradan söylüyorum: 'Her maç en az 2 golüm var.' Bunu bir kenara yazın. Kamerun için hiçbir şeyin imkansız olmadığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kamerun Milli Takımı ile 90 karşılaşmaya çıkan Vincent Aboubakar, toplamda 33 gol kaydetti.