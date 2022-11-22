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Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:49

Başakşehir, Dia Saba'yı istiyor

Başakşehir, Dia Saba’yı istiyor

Medipol Başakşehir, Sivasspor'dan ayrılma kararı alan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Dia Saba'yı transfer listesine ekledi.

2022 Dünya Kupası arasına girildikten hemen sonra Sivassspor'a ayrılmak istediğini söyleyen Dia Saba'nın İstanbul ekibi Başakşehir'le görüştüğü iddia edildi. Eşiyle birlikte karar aldığını ve başka şehirde yaşamak istediğini ileten Saba, sözleşme görüşmeleri yapmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Oyuncunun menajerinin İstanbul ekipleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde Başakşehir'in ilgisinin fazla olduğu ifade edildi. Saba sözleşmesini feshederse sezonun ikinci yarısında Turuncu-Lacivertli formayı giyebilir. Bu konuda Sivasspor yönetiminin tavrı belirleyici olacak. Ligde ve Avrupa'da çıktığı 17 maçta 5 gol, 5 asistlik katkı veren oyuncunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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Başakşehir, Dia Saba'yı istiyor
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