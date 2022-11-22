Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in hazırladığı rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takımının savunma gücü kadar hücum etkinliğini da artırmak isteyen tecrübeli teknik adam, özellikle skor üretecek bir 10 numara arıyor. Yani Siyah-Beyazlılar yeni Talisca'sını bulmak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ın scout ekibinin elindeki oyuncuları inceleyen Güneş'in ilgisini bir isim çekti. Kıbrıs Rum Kesimi'nin Pafos takımında forma giyen 23 yaşındaki Onni Valakari. Bu sezon Rum liginde 11 maçta 4 gol atan ve 3 asist yapan Valakari için siyah-beyazlıların scout ekipleri hazırladıkları raporda "Kıbrıs Rum Kesimi Ligi referans kabul edilemez. Avrupa Kupalarında ya da milli takımda daha fazla izlenmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandılar. Buna rağmen Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin de Szalai'yi Rum kesiminden aldığına işaret ederek, "Takip edilmesinde fayda var, izlemeye devam edelim" dedi. Onni Valakiri rağmen ayaklarına çok hakim, uzaktan şut atabilen, ayrıca golcü özelliği de var.

HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYOR

Pafos, Tromsö ve Turun takımlarında toplam 162 resmi maça çıkan 1.87 boyundaki Finlandiyalı genç yıldız bu periyotta rakip fileleri 55 kez havalandırdı, 18 de asist yaptı ve toplamda 73 gole direkt olarak katkı sağladı.