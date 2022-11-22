Beşiktaş’ta Hakim Ziyech transferini Romain Saiss bitirecek

RESMİ ADIM GELİYOR

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda devre arasında birçok önemli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta en büyük hedef, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin hücumcusu Hakim Ziyech olarak belirlenmişti. 29 yaşındaki futbolcunun kulübe menajerler aracılığıyla önerilmesi sonrası da bir çalışma başlatan idareciler, bu transfer için oyuncunun maaşı artı kiralama bedeli olarak toplamda 3 milyon euroluk bir bütçe belirlemişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayının alınması sonrasında siyah-beyazlılar, bu transfer için resmi girişimlere bu hafta içerisinde başlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, bu konudaki çalışmalarını sürdürürken kulübe bir destek de Romain Saiss'ten geldi.