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Giriş Tarihi: 22.11.2022 11:56

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech transferini Romain Saiss bitirecek

Beşiktaş’ta Hakim Ziyech transferini Romain Saiss bitirecek

Yeni yılda kadrosuna bir yıldız takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Hakim Ziyech'i gözüne kestirmiş durumda. Bu transferde ise takımın stoperi Romain Saiss devreye girecek. Milli takımdan arkadaşı olan Hakim Ziyech'i ikna etme görevi üstlenen Romain Saiss, işi bitirmek istiyor.

Beşiktaş'ta Faslı oyuncu Romain Saiss, siyah beyazlı ekibin Hakim Ziyech transferi için devreye girdi. Milli takım arkadaşını ikna etme görevi üstlenen Saiss, bu transferi bitirmek için savaşacak. Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde yapılacak olan hamlelere çevrildi. Deneyimli hoca takıma takviye yapılması gerektiğinin sinyalini vermişti.

RESMİ ADIM GELİYOR
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda devre arasında birçok önemli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ta en büyük hedef, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin hücumcusu Hakim Ziyech olarak belirlenmişti. 29 yaşındaki futbolcunun kulübe menajerler aracılığıyla önerilmesi sonrası da bir çalışma başlatan idareciler, bu transfer için oyuncunun maaşı artı kiralama bedeli olarak toplamda 3 milyon euroluk bir bütçe belirlemişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onayının alınması sonrasında siyah-beyazlılar, bu transfer için resmi girişimlere bu hafta içerisinde başlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimi, bu konudaki çalışmalarını sürdürürken kulübe bir destek de Romain Saiss'ten geldi.



DÜNYA KUPASI'NDA
F Grubu'nda mücadele eden Saiss, vatandaşı Hakim Ziyech'e Beşiktaş'a gelmesi için pres yapmaya başladı. Yıldız isme, Siyah-Beyazlı taraftarları ve İstanbul'daki yaşantıyı anlatan Saiss, başarılı oyuncuyu Kara Kartal'a davet etti. İtalya'dan Milan başta olmak üzere birçok takımın takibinde olan deneyimli ismin ise geleceğiyle ilgili olarak kararını vermek için süre istediği bildirildi.

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Beşiktaş'ta Hakim Ziyech transferini Romain Saiss bitirecek
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