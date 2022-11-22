Ersin’e teklif gelirse yolu açılacak

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu yeni sezona çalkantılı bir şekilde başlamış ve performansı yeterli bulunmamıştı. Gençoyuncuyla yeni sözleşmeimzalayan Beşiktaş,oyuncusunun hayaliolan Avrupa içinse kendisineengel olmayacak. 21 yaşındaki eldiven için gelebilecek tekliflere açık olan yönetimin 5 milyon Euro bonservisle ayrılığına onay verebileceği belirtildi. Bu sezon 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde kaleyi koruyan Ersin, 12 golü ağlarında gördü ve ilk 11'deki formasını da Mert Günok'a kaptırdı.