Ersin’e teklif gelirse yolu açılacak

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu yeni sezona çalkantılı bir şekilde başlamış ve performansı yeterli bulunmamıştı.21 yaşındaki eldiven için gelebilecek tekliflere açık olan yönetimin 5 milyon Euro bonservisle ayrılığına onay verebileceği belirtildi. Bu sezon 9 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde kaleyi koruyan Ersin, 12 golü ağlarında gördü ve ilk 11'deki formasını da Mert Günok'a kaptırdı.