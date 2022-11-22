Guillermo Ochoa kimdir? Guillermo Ochoa kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Guillermo Ochoa ile ilgili detaylar merak konusu olarak Guillermo Ochoa kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Guillermo Ochoa biyografisi ve tüm detaylar şöyle;
Francisco Guillermo Ochoa Magaña (d. 13 Temmuz 1985, Guadalajara), Meksikalı kaleci. CF América ve Meksika millî takımının formasını giymektedir.
FIFA 08 ve FIFA 09 oyunlarının Kuzey Amerika kapağında yer almıştır.
Club América
Meksika Ligi (1): 2005 Clausura
Campeón de Campeones (1): 2005
CONCACAF Şampiyonlar Ligi (1): 2006
InterLiga (1): 2008
ULUSLARARASI
Meksika millî takımı
CONCACAF Altın Kupa (4): 2009, 2011, 2015, 2019
KİŞİSEL
CONCACAF Altın Kupa - Turnuvanın Takımı: 2009
IFFHS - En İyi Meksikalı Kaleci: 2000-2010