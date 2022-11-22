Kayıp kral

Umut BozokTrabzonspor'da, Kasımpaşa'daki golcü kimliğinin çok uzağında kaldı. Ligde 9 maçta 2 gol attı. Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki forvet, 393 dakika süre aldı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa formasıyla 20 gollekral olarak tamamlayan Umut Bozok, Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremedi. Transferin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından alınan 26 yaşındaki oyuncu, ligde 9 maçta 2 gol attı. Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlarken, 393 dakika süre aldı.
FIRTINA'NIN FORVETLERİ SESSİZ KALDI
Trabzonspor, bu sezon Umut Bozok dışında bir diğer forveti Gomez'dende istediği verimi alamadı.Uruguaylı santrfor, forma giydiği 8maçta 577 dakikada sadece 1 gol buldu. FC Kopenhag'a transfer olan Cornelius, bordo-mavili takım ile sezon başında Sivasspor ile oynanan Süper Kupa ve lig maçları olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.
TRABZONSPOR MESAİYE BAŞLADI
Trabzonspor'da Dünya Kupası nedeniyle verilen 10 günlük izin dün bitti. Bordo-mavili futbolcular akşam yaptıkları idmanla çalışmalara başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi. Karşılaşmayı kazanan takım zafer pozu vermeyi ihmal etmedi. Bu arada Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğuHull City ile Antalya'da karşılaşacakTrabzonspor, 10 Aralık'ta ise KocaeliStadı'nda Kasımpaşa ile oynayacak.