Kayıp kral

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonuUmut Bozok, Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremedi. Transferin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından alınan 26 yaşındaki oyuncu, ligde 9 maçta 2 gol attı. Söz konusu müsabakaların 3'üne ilk 11'de başlarken, 393 dakika süre aldı.Trabzonspor, bu sezon Umut Bozok dışında bir diğer forvetiFC Kopenhag'a transfer olanbordo-mavili takım ile sezon başında Sivasspor ile oynanan Süper Kupa ve lig maçları olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 3 gol kaydetmişti.Trabzonspor'da Dünya Kupası nedeniyle verilen 10 günlük izin dün bitti. Bordo-mavili futbolcular akşam yaptıkları idmanla çalışmalara başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maçla sona erdi. Karşılaşmayı kazanan takım zafer pozu vermeyi ihmal etmedi. Bu arada