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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Konya’ya kartal pençesi

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Konya’ya kartal pençesi

Beşiktaş Teknik Direktörü, yeşil-beyazlı üç genç oyuncuyu takip listesine aldı. Geçtiğimiz hafta Fulya'da izlediği altyapı maçında rakip takımdan Mehmet Ali Büyüksayar (18), Buğra Yıldırım (17) ve Ata Berk Karababa'yı (17) çok beğenen Şenol Güneş, oyuncuların durumları hakkında detaylı bilgi istedi

Geçen hafta Fulya'ya giderek altyapı sorumluları ve yöneticilerle görüşen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, U19 ve U17'deki oyuncularla ilgili bilgi almıştı. Kampa götüreceği isimleri netleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, U19 takımının Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, yardımcıları Şeref Çiçek, Eren Şafak, Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi ve Gelişim Direktörü Halim Okta ile birlikte izledi. Siyah-beyazlı takımın iki golünü atan 17 yaşındaki Semih Kılıçsoy'a övgüler dizen ve kaleci Göktuğ Baytekin'i de dikkatle izleyen 70 yaşındaki çalıştırıcının, Semih'i Antalya kampına götürmeyi düşündüğü öğrenildi.

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Bu arada Güneş'in, tribünden izlediği mücadelede rakip takımdan 3 genç ismi de beğendiği ve bunu siyah-beyazlı yöneticilere ileterek takip edilmelerini istediği kaydedildi. Güneş'in dikkatini çeken Konyasporlu futbolcular, merkez orta saha Buğra Yıldırım, kanat Mehmet Ali Büyüksayar ve karşılaşmada sonradan oyuna girip 1 gol atan Ata Berk Karababa oldu. Siyah-beyazlı idarecilerin de maçın ardından Konyaspor'un altyapı sorumlularından oyunculara dair bilgi aldığı belirtildi.

ATA BERK KARABABA
26 Mart 2005 doğumlu. Türkiye U17 oyuncusu. U19 Lig'inde 7 maçta 5 gol, 1 asistle dikkat çekiyor. Kanat forvet ve 10 numarada görev yapıyor.

MEHMET ALİ BÜYÜKSAYAR
8 Mayıs 2004 doğumlu. 1.66 boyunda. Türkiye U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Bu sezon 3'ü Rezerv Lig olmak üzere 4 maça çıktı, 2 gol attı. Sağ ve sol kanatta oynuyor.

BUĞRA YILDIRIM
27 Ocak 2005 doğumlu. U17 Milli Takımı'nda da görev alıyor. 1.83 boyunda. Bu sezon 3 Rezerv Lig, 6 U19 Lig'i mücadelesinde görev aldı. Merkez orta sahada oynuyor.

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