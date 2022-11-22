Konya’ya kartal pençesi

Geçen hafta Fulya'ya giderek altyapı sorumluları ve yöneticilerle görüşenKampa götüreceği isimleri netleştirmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, U19 takımının Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, yardımcıları Şeref Çiçek, Eren Şafak, Futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Gençlik Gelişim Sorumlusu Mehmet Ekşi ve Gelişim Direktörü Halim Okta ile birlikte izledi. Siyah-beyazlı takımın iki golünü atandikkatle izleyen 70 yaşındaki çalıştırıcının,Antalya kampına götürmeyi düşündüğü öğrenildi.Bu arada Güneş'in, tribünden izlediği mücadelede rakip takımdan 3 genç ismi de beğendiği ve bunu siyah-beyazlı yöneticilere ileterek takip edilmelerini istediği kaydedildi.Siyah-beyazlı idarecilerin de maçın ardından Konyaspor'un altyapı sorumlularından oyunculara dair bilgi aldığı belirtildi.26 Mart 2005 doğumlu. Türkiye U17 oyuncusu. U19 Lig'inde 7 maçta 5 gol, 1 asistle dikkat çekiyor. Kanat forvet ve 10 numarada görev yapıyor.8 Mayıs 2004 doğumlu. 1.66 boyunda. Türkiye U18 ve U19 takımlarında forma giydi. Bu sezon 3'ü Rezerv Lig olmak üzere 4 maça çıktı, 2 gol attı. Sağ ve sol kanatta oynuyor.27 Ocak 2005 doğumlu. U17 Milli Takımı'nda da görev alıyor. 1.83 boyunda. Bu sezon 3 Rezerv Lig, 6 U19 Lig'i mücadelesinde görev aldı. Merkez orta sahada oynuyor.