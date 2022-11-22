Lionel Messi Dünya Kupası’nda sahneye çıkıyor! Arjantin’in rakibi Suudi Arabistan...

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda, turnuvanın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Lionel Messi ve arkadaşları turnuvaya galibiyetle başlamak isterken, Suudi Arabistan ise sürpriz bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.
Lusail Stadı'nda oynanacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Martinez
Suudi Arabistan: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Boleahi, Al-Shahrani - Al-Buraikan, Kanno, Al-Malki, Al-Dawsari - Al-Faraj - Al-Shehri