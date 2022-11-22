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Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:59 Son Güncelleme: 22.11.2022 13:03

Lionel Messi Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor! Arjantin'in rakibi Suudi Arabistan...

Lionel Messi Dünya Kupası’nda sahneye çıkıyor! Arjantin’in rakibi Suudi Arabistan...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan, C Grubu'ndaki maçlarla devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor. Lionel Messi ve arkadaşlarının bu mücadelesi öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda, turnuvanın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan ile karşılaşıyor. Lionel Messi ve arkadaşları turnuvaya galibiyetle başlamak isterken, Suudi Arabistan ise sürpriz bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

Lusail Stadı'nda oynanacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Messi, Di Maria, Martinez

Suudi Arabistan: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Amri, Al-Boleahi, Al-Shahrani - Al-Buraikan, Kanno, Al-Malki, Al-Dawsari - Al-Faraj - Al-Shehri

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Lionel Messi Dünya Kupası'nda sahneye çıkıyor! Arjantin'in rakibi Suudi Arabistan...
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