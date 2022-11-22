Satılık değiller!

Dünya Kupası'nda vitrine çıkacak futbolcuları için Galatasaray'ın tavrı net. Victor Nelsson'la İspanyol, Lucas Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Ocak ayında kapı çalınırsa 'Sezon sonu gelin' denilecek. Sacha Boey için de yönetimin düşüncesi farklı değil
Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak hem zirve yarışına ortak olan hem de şampiyonluk havasına giren Galatasaray,ara transfer döneminde kadroyukoruma kararı aldı. Dünya Kupası performansına göre ocak ayında Danimarkalı Victor Nelsson ile Uruguaylı Lucas Torreira'ya teklif gelebilir. Nelsson'la İspanyol, Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Sacha Boey de sezon başından bu yana Avrupalı scoutlar tarafından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, buüç oyuncunun satışına soğukbakıyor ve olası tekliflerdepazarlık yapılması düşünülmüyor. Torreira ve Boey için sezon sonuna kadar kapısını kapatan Galatasaray'da Nelsson'un serbestkalma maddesi 25 milyonEuro... Yaz transfer dönemindeDanimarkalı stopere 13 milyonEuro öneren İspanyol ekibiSevilla'ya olumsuz yanıt verenyönetim, pişman olmadı.
VİCTOR NELSSON
G.Saray'la Süper Lig'de 13 maçın tamamında 90 dakika oynadı.
LUCAS TORREİRA
Süper Lig'de 12 maça çıktı. 5 karşılaşmada 90'ar dakika sahadaydı. Toplamda 975 dakika süre alıp bir asist yaptı.