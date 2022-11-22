Satılık değiller!

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak hem zirve yarışına ortak olan hem de şampiyonluk havasına girenDünya Kupası performansına göre ocak ayında Danimarkalı Victor Nelsson ile Uruguaylı Lucas Torreira'ya teklif gelebilir. Nelsson'la İspanyol, Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Sacha Boey de sezon başından bu yana Avrupalı scoutlar tarafından takip ediliyor.Torreira ve Boey için sezon sonuna kadar kapısını kapatanG.Saray'la Süper Lig'de 13 maçın tamamında 90 dakika oynadı.Süper Lig'de 12 maça çıktı. 5 karşılaşmada 90'ar dakika sahadaydı. Toplamda 975 dakika süre alıp bir asist yaptı.