Süper Lig'de 13 golle zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia, klasını konuşturmaya milli takımda da devam ediyor. 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador, Katar'ı 2-0 yenerken, başrolde iki kez ağları havalandıran, bir vuruşu da geçerli sayılmayan Valencia vardı. 33 yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla dünya basınından büyük övgü aldı. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 23 maçta 17 gole ulaşıp kariyerinin zirvesine çıktı.



FUTBOL AŞKINA 15 YAŞINDA EVDEN AYRILDI



Valencia'nın ilk kramponunu, sağdığı sütleri satarak biriktirdiği parayla aldığı düşünüldüğünde, bir sakatlık yaşamazsa Dünya Kupası'nda altın ayakkabı için en güçlü adaylardan biri olması, inandığında başarmanın da en büyük örneğini oluşturuyor. Futbolcu olmak için 15 yaşında ailesinden ayrılan, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce kız kardeşinin fidye için kaçırılması ile şok yaşayan oyuncu, 33 yaşından sonra hem kulübü hem de milli takımda başarının keyfini sürüyor.



İŞTE O YORUMLAR



L'EQUIPE (Fransa): Valencialı Ekvador, kolayca kazandı!

LA NACİON (Arjantin): Valencia, Katar'ın açılış partisini mahvetti.

HERALDO (Arjantin): Ekvadorlu Valencia, futbol dersi verdi.

AS (İspanya): Milli kahraman, Enner Valencia!

MARCA (İspanya): Valencia'ya sahip olmanın zenginliği.

UOL ESPORTE (Brezilya): Enner Valencia Ekvador için Dünya Kupası rekorları kırdı.

RECORD (Portekiz): Enner Valencia parladı, Ekvador kazandı.

REUTERS: Ekvadorun Süperman'i.

EUROPA PRESS: Valencia ev sahibinin hayallerini bitirdi.

YAHOO: Enner Valencia Altın Ayakkabı liderliğini erkenden ele geçirdi.



ŞİMDİ GÖZLER BATSMAN'DA



Valencia'nın başarısıyla gurur duyan F.Bahçe, gözünü Michy Batshuayi'ye çevirdi. Belçika'da Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle grubun ilk iki maçını kaçıracak olması Batshuayi'nin 11'de sahaya çıkma şansını artırdı. Sarı-lacivertiler yarınki Kanada ve 27 Kasım'daki Fas karşılaşmalarında Batsman'dan gol bekliyor.