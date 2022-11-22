Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak hem zirve yarışına ortak olan hem de şampiyonluk havasına giren Galatasaray, ara transfer döneminde kadroyu koruma kararı aldı. Dünya Kupası performansına göre ocak ayında Danimarkalı Victor Nelsson ile Uruguaylı Lucas Torreira'ya teklif gelebilir. Nelsson'la İspanyol, Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Sacha Boey de sezon başından bu yana Avrupalı scoutlar tarafından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu üç oyuncunun satışına soğuk bakıyor ve olası tekliflerde pazarlık yapılması düşünülmüyor. Torreira ve Boey için sezon sonuna kadar kapısını kapatan Galatasaray'da Nelsson'un serbest kalma maddesi 25 milyon Euro... Yaz transfer döneminde Danimarkalı stopere 13 milyon Euro öneren İspanyol ekibi Sevilla'ya olumsuz yanıt veren yönetim, pişman olmadı.



VICTOR NELSSON



G.Saray'la Süper Lig'de 13 maçın tamamında 90 dakika oynadı.



LUCAS TORREIRA



Süper Lig'de 12 maça çıktı. 5 karşılaşmada 90'ar dakika sahadaydı. Toplamda 975 dakika süre alıp bir asist yaptı.