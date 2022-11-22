Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Nelsson ve Torreira yanıtı! "Satılık değiller"
Giriş Tarihi: 22.11.2022 08:18 Son Güncelleme: 22.11.2022 08:19

Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Nelsson ve Torreira yanıtı! "Satılık değiller"

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom’dan Nelsson ve Torreira yanıtı! Satılık değiller

Son dakika Galatasaray haberi: Dünya Kupası'nda vitrine çıkacak futbolcuları için Galatasaray'ın tavrı net. Victor Nelsson'la İspanyol, Lucas Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Ocak ayında kapı çalınırsa 'Sezon sonu gelin' denilecek. Sacha Boey için de yönetimin düşüncesi farklı değil. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanarak hem zirve yarışına ortak olan hem de şampiyonluk havasına giren Galatasaray, ara transfer döneminde kadroyu koruma kararı aldı. Dünya Kupası performansına göre ocak ayında Danimarkalı Victor Nelsson ile Uruguaylı Lucas Torreira'ya teklif gelebilir. Nelsson'la İspanyol, Torreira ile İtalyan kulüpleri ilgileniyor. Sacha Boey de sezon başından bu yana Avrupalı scoutlar tarafından takip ediliyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu üç oyuncunun satışına soğuk bakıyor ve olası tekliflerde pazarlık yapılması düşünülmüyor. Torreira ve Boey için sezon sonuna kadar kapısını kapatan Galatasaray'da Nelsson'un serbest kalma maddesi 25 milyon Euro... Yaz transfer döneminde Danimarkalı stopere 13 milyon Euro öneren İspanyol ekibi Sevilla'ya olumsuz yanıt veren yönetim, pişman olmadı.

VICTOR NELSSON

G.Saray'la Süper Lig'de 13 maçın tamamında 90 dakika oynadı.

LUCAS TORREIRA

Süper Lig'de 12 maça çıktı. 5 karşılaşmada 90'ar dakika sahadaydı. Toplamda 975 dakika süre alıp bir asist yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bakan Akar Pençe-Kılıç Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ile Bakan Akar arasında kritik görüşme! Bilgi aldı, talimat verdi
Vefat eden Batuhan Bostancı'nın babası Asil Bostancı kimdir, mesleği nedir? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Yalı Çapkını Kazım Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı? Yalı Çapkını Kazım öldü mü, çıktı mı, dizinin gerçek hikayesinde ölüyor mu?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye'nin kendini savunma hakkı var
EYT SON DAKİKA: Yaş şartı kalktı! İşte eksik primi olan emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yöntemi
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ'cüler Türkiye düşmanlığında buluştu
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Peş peşe 3. indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
EYT YASASI SON DAKİKA: İşte kısmi emeklilik formülü! Eksik primi olanlara toplu ödeme
Işığın ve rahmetin bol olsun Hıncal Uluç
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray haberi: Cimbom'dan Nelsson ve Torreira yanıtı! "Satılık değiller"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA